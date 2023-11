Theo Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết: Nhằm hỗ trợ kịp thời hội viên và nông dân vùng biên phát triển nông nghiệp, ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời gian tới.

Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang phát biểu tại Lễ trao tặng lúa giống cho hội viên, nông dân vùng giáp biên năm 2023. Ảnh: CTV



Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng hơn 1.000kg lúa giống cho 25 hộ nông dân trên địa bàn thị xã Tịnh Biên. Mỗi hộ được trao tặng 40kg lúa giống OM34. Tổng giá trị thực hiện của chương trình là 15 triệu đồng.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao lúa giống cho hội viên, nông dân. Ảnh: CTV

Hoạt động này nhằm cung cấp lúa giống cho các hộ gia đình là hội viên, nông dân ở vùng biên giới tập trung vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và đóng góp vào sự vững mạnh toàn diện của địa bàn biên giới tỉnh An Giang.