Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định và Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường cùng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu Hà Nội và điểm cầu ở các tỉnh, thành phố, trong đó có sự tham gia của Hội Nông dân và Bưu điện các tỉnh, thành phố theo dõi chương trình phối hợp.



Đào tạo cho hơn 8.000 hộ sản xuất nông nghiệp

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Hội nghị sơ kết trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022; thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay đồng thời tháo gỡ những tồn tại, khó khăn đảm bảo hỗ trợ các đơn vị hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện đã tổ chức 1.564 hội nghị tập huấn, đào tạo cho hơn 8.000 hộ sản xuất nông nghiệp về chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa theo hướng hiện đại hóa.

Hai bên cũng rà soát, thu thập thông tin và đưa 335.407 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn Postmart. Đồng thời, tổ chức 420 chương trình hỗ trợ kết nối, tiêu thụ hơn 1.000 tấn nông sản trên phạm vi toàn quốc thông qua sàn Postmart và điểm bán hàng của 2 bên.

Hội nghị sơ kết trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022

Đáng chú ý, tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP tại Sơn La vừa qua, 63/63 tỉnh, thành phố đã thiết lập gian hàng số trên Post mart.vn để giới thiệu hơn 1.400 sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của địa phương. Gian hàng số trên sàn Postmart đã tạo điểm nhấn khác biệt cho Festival trái cây và sản phẩm OCOP tại Sơn La.

Bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Sơn La, Quảng Trị... đã triển khai thí điểm thành công mô hình cửa hàng giới thiệu, tiêu thụ nông sản cho nông dân. 6 tháng đầu năm, hai bên cũng đã phát triển trên 3.000 cộng tác viên, đại lý qua kênh Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Bưu điện các tỉnh thành phố đã tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay cũng như những khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai tập huấn, tuyên truyền, vấn đề bổ sung nguồn lực; rà soát, cập nhật thông tin hộ/trang trại nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giới thiệu lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn…

Đánh giá cao những kết quả tích cực mang lại cho hội viên nông dân trong việc kết nối, tiêu thụ nông sản, ông Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết: 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Trị tổ chức khai trương 3 cửa hàng kết nối tiêu thụ nông sản an toàn trên địa bàn TP Đông Hà. Hội Nông dân Quảng Trị đã rà soát trên 45 nông sản đạt các tiêu chuẩn: OCOP, VietGAP, nông sản hữu cơ an toàn từ các địa phương để đưa vào bày bán tại cửa hàng kết nối tiêu thụ nông sản an toàn.

"Đây là những mặt hàng có nhãn hiệu, thương hiệu để truy xuất nguồn gốc, giúp cho người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng; tạo cơ hội để các địa phương, đơn vị trao đổi hàng hóa. Từ nay đến cuối năm 2022, Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng 14 gian hàng tại các huyện, thị, thành phố" - ông Bến nói.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định phát biểu tại Hội nghị

Đẩy mạnh hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đưa nông sản lên sàn

Là một trong những địa phương tích cực hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên sàn, đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh Bến Tre cho biết: Từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tổ chức 17 hội nghị tập huấn với 512 lượt người là cán bộ Hội Nông dân cơ sở, các hộ sản xuất nông nghiệp. Thông qua đó, Bưu điện tỉnh Bến Tre đã hỗ trợ tạo 67.052 tài khoản mua và bán trên sàn điện tử Postmart. Hội Nông dân và Bưu điện Bến Tre cũng đã rà soát và đưa 860 nông sản lên sàn với sự tham gia của 20.870 hộ nông dân. Đến nay, Bưu điện tỉnh Bến Tre đã kết nối tiêu thụ hơn 60 tấn nông sản trong và ngoài tỉnh.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đề xuất nên có mã QR code để quét mã đăng ký tạo tài khoản mua bán trên sàn Postmart, thay vì tải app như hiện nay. Bên cạnh đó, cán bộ Hội, cán bộ bưu điện cũng cần tích cực tham gia mua nông sản trên sàn thương mại điện tử và chia sẻ lên mạng xã hội để tuyên truyền hội viên nông dân về phương thức mua, bán hàng trên sàn.

Tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân, Bưu điện các tỉnh, thành cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn truyền thông cho nông dân tham gia chuyển đổi số.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực đạt được của Hội Nông dân và Bưu điện các tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định tặng Bằng khen cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức Festival trái cây và sản phẩm OCOP tại Sơn La.

Để hoàn thành kế hoạch phối hợp năm 2022, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định đề nghị Hội Nông dân phối hợp hiệu quả với Bưu điện các tỉnh, thành phố cần tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó cần xác định chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ chung của 2 bên.

"Cần phân công, phân cấp cụ thể, bố trí cán bộ phụ trách chủ động theo dõi, giám sát kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục phối hợp rà soát, cập nhật thông tin hộ/trang trại nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giới thiệu lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản, hàng hóa và chủ động tuyên truyền về sàn thương mại điện tử postmart.vn..." - Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định nhấn manh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định cũng đề nghị phía Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục thiết kế các sản phẩm phù hợp với nhu cầu mong muốn của nông dân để thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn.