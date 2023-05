Trong đó, nổi bật là các cấp Hội Nông dân đã vận động hội viên nông dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể, hỗ trợ nông dân liên kết tiêu thụ nông sản.

Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Dũng chia sẻ: Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, Hội ND Yên Dũng đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích xây dựng nhiều mô hình.

Mô hình trồng dưa trong nhà lưới, nhà màng của HTX Rau sạch Yên Dũng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Ảnh: G.D

Đến nay, toàn huyện có 16 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP; 50 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích nhà lưới, nhà màng 12ha; 10 vùng sản xuất rau an toàn mang lại hiệu quả cao. Riêng các cấp Hội ND trong huyện đã hướng dẫn thành lập được 25 tổ hợp tác sản xuất kinh doanh; phối hợp thành lập mới 10 HTX.

"Việc đẩy mạnh thành lập các tổ hợp tác, HTX đã giúp nông dân cách thức làm ăn mới, mở rộng quy mô, thị trường, hướng đến sản xuất thực phẩm sạch, an toàn, theo chuỗi giá trị, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa nông sản an toàn"- ông Nguyễn Mạnh Chiến nhấn mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội ND huyện đề ra ra mục tiêu, 100% cơ sở hội có ít nhất 1 mô hình kinh tế tập thể do Hội ND hướng dẫn tổ chức. Để hoàn thành, Hội ND sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể. Hội tăng cường phối hợp với các cấp, ngành và doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ mới. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục chú trọng phát triển những mô hình sản xuất nông nghiệp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đem lại hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Văn Nguồn - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang nhìn nhận, nhiệm kỳ qua, Hội ND huyện Yên Dũng đã thu được nhiều kết quả vượt trội trong hoạt động. Trong đó, có phong trào hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Do đó, Hội ND huyện Yên Dũng được chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm Hội ND cấp huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo lãnh đạo Hội ND tỉnh Bắc Giang, phát triển mô hình kinh tế tập thể là một trong những nội dung quan trọng, tới đây Hội ND tỉnh đưa vào chỉ tiêu Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ X để các cấp hội trong tỉnh tập trung thực hiện. Hội ND huyện Yên Dũng cần khảo sát, nắm chắc nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải pháp hỗ trợ thiết thực, đồng thời nhân rộng các mô hình có hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương.