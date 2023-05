HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến là đơn vị đưa đặc sản nức tiếng của Tiên Yên - trứng vịt biển Đồng Rui vươn xa. Video: Trần Hoàn

Đồng nhất chất lượng trứng vịt biển Đồng Rui

Một ngày đầu tháng 5, chúng tôi theo chân ông Vũ Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến chiêm ngưỡng bạt ngàn vịt biển bơi lội trên mặt nước. Chúng là những con vịt biển Đại Xuyên to khỏe, có màu lông cánh sẻ đậm, được chăn thả gần như tự nhiên ở Đồng Rui này.

Những con vịt biển ở Đồng Rui được nuôi thả gần như tự nhiên. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Tuấn Anh cho biết, Đồng Rui là xã đảo ven biển của huyện Tiên Yên, có địa hình tương đối bằng phẳng, thoải dần ra xung quanh và được bao bọc bởi bãi triều và rừng ngập mặn. Tận dụng lợi thế tự nhiên, người dân Đồng Rui đã nuôi trồng thủy sản từ nhiều đời nay, đặc biệt là nuôi vịt biển lấy trứng.

Qủa trứng vịt biển Đồng Rui to, vỏ dày, khi ăn rất thơm, bùi, ngậy, nhiều lòng đỏ hơn trứng vịt nuôi nước ngọt. Tuy nhiên trước đây, bà con Đồng Rui chỉ nuôi theo quy mô nhỏ lẻ, chất lượng trứng không đồng đều, hiệu quả kinh tế thấp.

Do đó để phát triển mô hình này theo hướng tập trung nhằm đảm bảo chất lượng cũng như đầu ra sản phẩm, Hội Nông dân xã Đồng Rui đã thành lập HTX chăn nuôi vịt Đồng Tiến.

Nói về quá trình thành lập HTX, ông Kiều Văn Nguyệt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Rui cho hay, năm 2014, khi được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân, ông có dịp tham gia hội chợ thương mại do tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Thấy trứng vịt biển Tân Bình được bán rất hiệu quả, nên ông đã có ý tưởng về việc phát triển mô hình nuôi vịt biển theo hướng tập trung, phát triển sản phẩm trứng vịt biển Đồng Rui đặc trưng của địa phương

Năm 2015, Hội Nông dân xã Đồng Rui thành lập HTX chăn nuôi vịt Đồng Tiến với 7 thành viên tham gia và làm thủ tục để được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể. Đến năm 2019, sau khi kiện toàn lại HTX, Hội Nông dân xã Đồng Rui đã bàn giao lại cho ông Vũ Tuấn Anh làm Giám đốc và đổi tên thành HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến.

Tiếp lời Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Rui, ông Tuấn Anh cho biết, từ 7 hộ thành viên ban đầu, hiện HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến phát triển lên 25 hộ tham gia nuôi vịt biển lấy trứng, với tổng đàn khoảng 15.000 con. Ðể thực hiện mục tiêu xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị sản phẩm, HTX xác định sản xuất là khâu quan trọng nhất.

Ông Tuấn Anh, Giám đốc HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến đóng hộp, dán nhãn mác cho trứng vịt biển Đồng Rui. Ảnh: Trần Hoàn

"Để sản phẩm trứng vịt biển Đồng Rui đạt tiêu chuẩn đồng nhất về chất lượng, chúng tôi đã đưa ra một quy trình chăn nuôi riêng của HTX, áp dụng cho tất cả các thành viên. Theo đó, HTX sẽ đứng ra hỗ trợ từ cung ứng con giống, thức ăn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống bệnh, tiêm vaccine… đến bao tiêu sản phẩm. Các xã viên chỉ việc chăm sóc đàn vật nuôi và nhặt trứng vịt biển mỗi ngày" - Giám đốc HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến chia sẻ.

Năm 2022, doanh thu từ trứng vịt biển Đồng Rui của HTX đạt khoảng 6-7 tỷ đồng, trừ chi phí lãi khoảng 1,5-1,6 tỷ đồng. Nhờ tuân thủ theo quy trình chăn nuôi vịt biển của HTX, thu nhập của người dân được nâng cao, góp phần tích cực hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Anh Nguyễn Hồng Quang (thành viên HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến) chia sẻ: "Trước đây bà con chúng tôi rất khó khăn trong việc bán trứng vịt biển của mình. Nhưng kể từ khi tham gia HTX, chúng tôi được HTX bao tiêu sản phẩm, cung cấp vật tư đầu vào ổn định, hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm để chăn nuôi".

Thương hiệu trứng vịt biển Đồng Rui vươn xa

Nhờ siết chặt khâu quản lý, kiểm soát chất lượng, mẫu mã, bao bì, thương hiệu, trứng vịt biển Đồng Rui ngày càng được nhiều người biết đến. Trung bình mỗi ngày HTX cung ứng ra thị trường 10.000 – 12.000 quả trứng vịt biển.

Trứng vịt biển Đồng Rui được chứng nhận sản phẩm OCOP Quảng Ninh 4 sao. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Tuấn Anh cho hay, khi chưa thành lập HTX, trứng vịt biển Đồng Rui chỉ tiêu thụ loanh quanh ở trong làng, xã, hoặc tiêu thụ ngoài chợ nhỏ lẻ. Tuy nhiên, khi được tiêu thụ ở chợ, người tiêu dùng rất khó phân biệt trứng vịt biển Đồng Rui với trứng vịt thông thường. Kể từ khi có HTX bao tiêu đầu ra, trứng vịt biển Đồng Rui được tiêu thụ trong các hệ thống siêu thị lớn, các cửa hàng thực phẩm, nông sản sạch ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... Ngoài ra, trứng vịt biển Đồng Rui còn đi vào bếp ăn của của các công ty than như Công ty Than Mông Dương, Công ty Than Khe Chàm…

"Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2023 vừa rồi, chúng tôi mang ra 10.000 quả trứng nhưng cũng bán hết sạch, không có hàng để bán. Có người mua 30-40 quả, có người mua hàng trăm quả. Đặc biệt, có du khách Hà Nội mua 300 quả trứng vịt biển Đồng Rui về làm quà cho người thân và gia đình" – ông Tuấn Anh khoe.

Hiện trứng vịt biển Đồng Rui của HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến đã được công nhận là sản phẩm OCOP Quảng Ninh 4 sao. Năm 2021, trứng vịt biển Đồng Rui được Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh.

Hi vọng xuất khẩu trứng vịt biển Đồng Rui ăn liền

Cũng theo ông Tuấn Anh, vào những ngày Tết, nhu cầu tiêu thụ trứng của người dân giảm, các siêu thị, nhà bếp công ty cũng gần như dừng hoạt động, lượng trứng tồn khá nhiều. Do đó, HTX có kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến trứng vịt biển ăn liền. Tuy nhiên do một số khó khăn về thuê đất nên việc xây dựng nhà máy vẫn bỏ ngỏ.

Để chuẩn bị cho việc sản xuất trứng vịt biển ăn liền, HTX đã cử người đi học tập kinh nghiệm tại nhà máy chế biến trứng gà ăn liền Dabaco ở Bắc Ninh. Sau này, khi được chế biến, sản phẩm của HTX cũng sẽ trở thành trứng vịt biển Đồng Rui ăn liền tương tự như vậy.

Trứng vịt biển Đồng Rui to, vỏ dày, khi ăn rất thơm, bùi, ngậy. Ảnh: Trần Hoàn

Theo đó, trứng nguyên liệu sau khi rửa sạch sẽ được luộc định tâm - phương pháp luộc cố định giúp lòng đỏ quả trứng ở chính giữa, tránh bị vỡ khi bóc vỏ. Sau khi luộc, trứng lần lượt được trần nước lạnh, bóc vỏ làm sạch, tẩm ướp các loại gia vị và hấp. Sau đó, trứng vịt biển ăn liền sẽ được đóng gói, hút chân không và tiệt trùng, đảm bảo thời gian bảo quản lên tới 6 tháng.

Với những người lười nấu nướng, người bận rộn,… trứng vịt biển ăn liền sẽ là một lựa chọn đảm bảo dinh dưỡng cho bữa ăn, tiết kiệm thời gian…

Ông Kiều Văn Nguyệt - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Rui kiểm tra đàn vịt biển của HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Tuấn Anh chia sẻ, nếu nhà máy sản xuất trứng ăn liền được xây dựng và đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 20 lao động địa phương. Trước mắt HTX đang tiếp tục cải tiến bao bì, nhãn mác sản phẩm, tăng cường quảng bá trên các phương tiện truyền thông, tiếp cận với các thị trường xa hơn, hướng tới xuất khẩu sản phẩm trứng vịt biển ăn liền.

Do đó, HTX mong muốn các cơ quan chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho HTX thuê đất phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan để sử dụng làm mặt bằng xây dựng nhà máy chế biến trứng vịt biển ăn liền.

Ông Kiều Văn Nguyệt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Rui nhận xét: "Hiện nay, HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến đang hoạt động rất tốt, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho các xã viên. Thời gian tới, HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến dự định xây dựng nhà máy chế biến trứng ăn liền và tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP khoai lang Đồng Rui".