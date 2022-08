Hội thi Nhà nông đua tài khu vực Đông-Tây Nam Bộ lôi cuốn, hấp dẫn trong từng phần thi

Hội thi Nhà nông đua tài được tổ chức 5 năm một lần và đã trở thành thương hiệu truyền thống của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó, khu vực IV gồm 16 đội thi, thuộc Hội Nông dân 16 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, chia thành 2 bảng thi đấu.

"Nông dân Việt Nam Trí tuệ - Số hóa – Hợp tác – Đột phá"

Cụ thể, tại bảng G gồm: TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang; bảng H gồm: Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.



Ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi "Nhà Nông đua tài" khu vực IV, phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Hồng Cẩm

Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi "Nhà Nông đua tài" khu vực IV; bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Hoàng Minh - nguyên Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo các ban thuộc Trung ương hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Hội Nông dân 16 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ đã về tham dự. Về phía tỉnh Bạc Liêu có bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Thanh Duy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh Bạc Liêu.

Đại biểu tham dự hội thi. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi Nhà "Nông đua tài khu vực IV", cho biết: Hội thi Nhà nông đua tài được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm, ghi nhận, đánh giá là một trong hoạt động lớn có hiệu quả của Hội NDVN. Năm 2022, Hội thi với chủ đề "Nông dân Việt Nam Trí tuệ - Số hóa – Hợp tác – Đột phá".

Ban Giám khảo Hội th Nhà nông đua tàii. Ảnh: Hồng Cẩm

Hội thi là hoạt động có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân cả nước; nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, góp phần xây dựng Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

Hội thi còn là "sân chơi" đầy bổ ích với hình thức "sản khấu hoá" chuyên tại các kiến thức về phát triển nông nghiệp, nông thôn cho hội viên, nông dân; mở rộng giao lưu, học hỏi và tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các cấp Hội và hội viên nông dân cả nước.

Lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao quà lưu niệm cho Hội Nông dân 16 tỉnh, thành tham gia hội thi. Ảnh: Hồng Cẩm

Để Hội thi đạt kết quả tốt nhất, ông Phạm Tiến Nam đề nghị các đội thi khu vực IV thực hiện đúng thể lệ, quy chế hội thi; thi đấu với tinh thần đoàn kết, cống hiến thể hiện được hết tài năng, nét văn hoá đặc sắc của tất cả các địa phương trong mỗi phần thi.

Ông Nam đề nghị các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ, với tinh thần vô tư, trong sáng; cũng đề nghị Ban Giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khách quan, công tâm đánh giá chính xác kết quả các phần thi của các đội thi.

Ông Phạm Thanh Duy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, phát biểu chào mừng hội thi. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu chào mừng Hội thi, ông Phạm Thanh Duy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhận định Hội thi "Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ V, khu vực IV, năm 2022" là một ngày hội lớn của toàn thể bà con nông dân khu vực Đông - Tây Nam bộ. Qua mỗi lần thi, có thể thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân am hiểu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đây dịp để cán bộ, hội viên, nông dân giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, quản lý và bổ sung các kiến thức phát triển nông nghiệp - nông thôn; góp phần nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới, thúc đẩy việc áp dụng mạnh mẽ những kinh nghiệm hay, kỹ thuật khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ số trong quản lý các mô hình, hiệu quả vào sản xuất và đời sống từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh…

Phần thi "Lời chào nông dân" ấn tượng của đội An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Các đội sẽ thi trong 1 ngày (11/8), với hình thức cuốn chiếu, gồm 4 phần thi: Lời chào nhà nông, Nghe nông dân nói, Kiến thức nhà nông và So tài nhà nông. Sau đó Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các đội xếp Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích của bảng G và H để thi vòng bán kết và chung kết toàn quốc diễn ra tại TP Long Xuyên của tỉnh An Giang.

Sôi động, hấp dẫn, lôi cuốn như Hội thi Nhà nông đua tài

Trong buổi sáng phần thi của đội bảng G gồm: TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang diễn ra sôi động, thu hút.

Ở phần thi "Lời chào nông dân", các đội thi sẽ giới thiệu về quê hương mình (những đặc trưng về vùng đất, con người, kinh tế, văn hoá…) về hoạt động hội, phong trào nông dân địa phương và thành phần của đội thi. Ở phần thi này các tỉnh có sự chuẩn bị rất công phu, đầu tư đạo cụ, sử dụng công nghệ trình chiếu phục vụ các phần thi thêm phần sinh động, nổi bật như đội An Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Tháp.

Phần thi " Lời chào nông dân" của đội Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Cẩm

Đặc biệt, phần thi "Lời chào nông dân" của đội An Giang được nhiều cổ động viên đánh giá là một trong những đội thi ấn tượng, được cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên tại hội trường. Đội An Giang đã mang lên sân khấu các hình ảnh văn hoá đặc trưng của tỉnh, đó là hình ảnh tạo hình đại diện 4 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm. Đặc biệt trong phần giới thiệu đội An Giang đã giới thiệu được ưu điểm nổi bật của tỉnh An Giang là vựa lúa lớn nhất khu vực, ngoài lúa còn là vùng sản xuất hoa màu, thuỷ sản; là một trong 10 vùng du lịch trọng điểm của cả nước. Trong thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức phong trào liên kết sản xuất, tổ chức nông dân tham gia HTX, tổ hợp tác, các mô hình sản xuất theo công nghệ cao…



Phần thi nghe nhà nông nói, từng đội sẽ cử đại diện lên thuyết trình một chủ đề theo thể lệ hội thi. Ở phần thi này đội TPHCM, An Giang, với nội dung thuyết trình ấn tượng. Phần thi kiến thức nhà nông, các đội trong cùng một bảng sẽ cùng nhau trả lời 10 câu hỏi do BTC đưa ra theo hình thức trắc nghiệm (Chọn đáp án A,B,C,D) 8 đội đều trả lời chính xác.

Các đội bảng G thi Phần thi Kiến thức nhà nông. Ảnh: Hồng Cẩm

Phần thi So tài nông dân, với tiểu phẩm "Đồng lòng đồng sức", đội Bình Dương đã được cả hội trường cổ vũ nhiệt tình. Với chủ đề "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh", cùng với lối diễn dí dỏm, gần gũi, đội hình Bình Dương đã mang đến một tiểu phẩm hay, ý nghĩa.

Là đội hình có lực lượng hùng hậu nhất đến với hội thi, với nhiều thành viên trẻ, nhiệt tình, luôn cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi, anh Hùng, đội TP HCM, chia sẻ: Sở vĩ đội hình tham dự hội thi đông là mong muốn giao lưu với các tỉnh.

Đội hình cổ động viên hùng hậu của đội TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Cẩm

"Nông dân thời nay là nông dân công nghệ cao, nên lực lượng nông dân không chỉ là các cô các chú mà là những nông dân trẻ, đẹp làm những mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Nên chúng tôi đến đây với đội hình đông đảo, với tinh thần giao lưu học hỏi với các đội bạn"- anh Hùng chia sẻ.

Phần thi Nghe nhà nông nói của đội TP Cần Thơ với chủ đề quy trình sản xuất và sử phân hữu cơ. Ảnh: Hồng Cẩm

Trong buổi chiều phần thi bảng H gồm các đội: Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Ở bảng H, các đội thi sử dụng ít đạo cụ hơn, tập trung vào công nghệ hình ảnh, trình chiếu minh hoạ.

Phần thi kiến thức nhà nông trong buổi chiều của bảng H. Ảnh: Hồng Cẩm

Ở phần nghe nhà nông nói, các đội chọn chủ đề cụ thể hơn, như: bảo vệ môi trường biển xanh - sạch - đẹp của đội Kiên Giang; mô hình lúa tôm kết hợp của đội Cà Mau; hợp tác xã nông nghiệp Ba Đình, huyện Hồng Dân- điểm sáng niềm tin; Mô hình sản xuất lươn giống của nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long hay quy trình sản xuất và sử phân hữu cơ của đội TP Cần Thơ…