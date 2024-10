Họp mặt nữ cán bộ Hội Nông dân các tỉnh ĐBSCL tại khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở An Giang

Ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang và ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An giang trao quà lưu niệm cho nữ cán bộ Hội Nông dân tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm