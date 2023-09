Hướng giải quyết để nhanh cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở tại TP.HCM

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã có báo cáo kết quả 4 tháng triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.



Trước đó, qua thống kê, TP.HCM còn 81.085 căn nhà tại 335 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận nhà đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phân loại các dự án nhà ở thành 6 nhóm, tùy thuộc vào các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ gỡ vướng.

Lãnh đạo sở cũng thông tin về lý do các nhóm dự án chưa được cấp sổ hồng, cụ thể là có 47 dự án với 8.159 căn chưa cấp giấy chứng nhận không có vướng mắc về mặt pháp lý, chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nhóm 1).

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết với sự phối hợp của các cơ quan thuế và các doanh nghiệp dự án, cơ bản đã xác định được nguyên nhân dẫn đến việc phát sinh chậm trễ là do điều kiện cơ sở vật chất khi thực hiện liên thông thuế điện tử trong khâu giải quyết thủ tục đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan Thuế.

Nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM chưa được cấp giấy chứng nhận. Ảnh: Gia Linh

Tiếp đó, với 30.896 căn chưa cấp giấy chứng nhận do doanh nghiệp dự án chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận (nhóm 2), cơ quan chức năng cũng đã xác định được những nguyên nhân chính là do khách hàng không nộp hồ sơ mặc dù chủ đầu tư đã dôn dốc; khó khăn về tài chính; không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận (do mua để đầu tư); đang trong quá trình phân chia tài sản vợ chồng; đã xuất cảnh...

Đối với 29 dự án có 10.019 căn chưa cấp giấy chứng nhận do vướng mắc về loại hình bất động sản mới chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật (nhóm 3), cần phải có ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có).

Đối với 39 dự án có 19.958 căn chưa cấp giấy chứng nhận do phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nhóm 4), 6 dự án có 4.653 căn chưa cấp giấy chứng nhận do các vướng mắc khác (nhóm 5) và 18 dự án có 8.235 căn chưa cấp giấy chứng nhận do đang thanh tra; kiểm tra, điều tra (nhóm 6), Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện rà soát, phân nhóm, phân loại theo tiêu chí phù hợp với dự án.

Về phương hướng xử lý trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đối với dự án thuộc nhóm 1 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế Thành phố để tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong phạm vi thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ xác định nghĩa vụ tài chính của người mua nhà tại các dự án.

Đối với các dự án thuộc nhóm 2, Sở sẽ đôn đốc các doanh nghiệp dự án, chủ đầu tư thực hiện việc thông báo cho người mua nhà nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận.

TP.HCM sẽ rà soát pháp lý các dự án trong thời gian tới. Ảnh: Gia Linh

Đối với các dự án thuộc nhóm 3, đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi rường nhằm tháo gỡ nội dung vướng mắc xung quanh việc phải xác định lại nghĩa vụ tài chính hay không đối với các căn hộ lưu trú do được điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ "có thời hạn" sang "lâu dài" để làm cơ sở thực hiện cấp giấy chứng nhận cho các dự án.

Riêng với các dự án thuộc nhóm 4 có nhiều phương án. Trong trường hợp 1 - dự án đã được UBND TP phê duyệt Quyết định xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, sở sẽ giao Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố lập phiếu chuyển thông tin đến Cục Thuế Thành phố.

Trường hợp 2, dự án đã xác định không phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung, sở thực hiện ngay việc giao Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố cấp giấy chứng nhận đối với người mua nhà tại dự án này.

Trường hợp 3 - dự án đang thực hiện chào thầu lựa chọn đơn vị tư vấn nhưng chưa có đơn vị tham gia dự thầu, sở tiếp tục thực hiện chào thầu lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định.



Đối với các dự án còn lại, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát pháp lý dự án và đôn đốc các đơn vị liên quan sớm có ý kiến làm cơ sở tổ chức chào thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá đất.

Đối với các dự án thuộc nhóm 5, trong trường hợp 2 dự án đã được thực hiện tháo gỡ vướng mắc, sở sẽ thực hiện giao Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà trong dự án.

Trong trường hợp 2 dự án cần UBND TP xem xét, giải quyết và 1 dự án cần Sở Xây dựng có ý kiến, sở tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố và đề nghị Sở Xây dựng sớm xem xét làm cơ sở giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà trong dự án.

Và cuối cùng, đối với các dự án thuộc nhóm 6, trường hợp 11 dự án đang thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra, Sở sẽ có văn bản trao đổi với cơ quan thanh kiểm tra, điều tra về khả năng tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận đối với từng dự án cụ thể.