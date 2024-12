Hướng nghiệp phù hợp dành cho trẻ em khuyết tật

Cách dệt Saori ra đời tại Nhật từ năm 1968 do một phụ nữ tên Misao Jo ở Osaka nghĩ ra. Do đơn giản nên hiện nay Saori được ưa chuộng tại khắp nơi trên thế giới. Do không quá phức tạp nên môn học này được lựa chọn tại trung tâm dành cho người khuyết tật. Ảnh: Minh Tiến.