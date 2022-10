Hủy dán thẻ thu phí tự động không dừng mất thời gian bao lâu?

Thu phí tự động không dừng hoạt động ổn định

Theo Uỷ ban ATGT Quốc gia, có 66 trạm với 382 làn thu phí do Bộ GTVT quản lý; 29 trạm với 117 làn do VEC quản lý và 46 trạm với 302 làn do địa phương quản lý.

Tính đến nay, toàn bộ các trạm thu phí mở trên các tuyến quốc lộ cũng đã được vận hành thu phí tự động không dừng theo phương án chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy.

Các tuyến cao tốc đã thực hiện thu phí tự động không dừng toàn bộ từ ngày 1/8/2022 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thu phí tự động không dừng, giảm ùn tắc những ngày lễ Tết. Ảnh: Thế Anh

Tính đến hết ngày 31/8/2022, số lượng phương tiện đã dán thẻ đầu cuối trên toàn quốc đạt hơn 3,8 triệu phương tiện (đạt tỷ lệ khoảng 84%), đạt được mục tiêu trong năm 2022 có khoảng 80 - 90% số lượng phương tiện dán thẻ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia đánh giá, cơ bản hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí vận hành ổn định.

Việc chỉ thu phí tự động không dừng đã giúp các phương tiện lưu thông qua trạm nhanh hơn, không phải dừng lại trả phí như trước đây nên không gây ra ùn tắc tại trạm, giảm tải trong công tác đổi tiền lẻ, bảo quản tiền mặt tại các trạm thu phí.

Số liệu thống kê cho thấy, trong tháng 8/2022, tổng lưu lượng sử dụng thu phí điện tử không dừng đạt hơn 28 triệu lượt phương tiện tương ứng với 83% tổng lưu lượng phương tiện qua các trạm thu phí trên toàn quốc.

Vào dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 mặc dù lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, nhưng mức độ ùn tắc giao thông giảm rất nhiều so với dịp nghỉ lễ 30/04/2022. Đây là một trong những kết quả rất tích cực của chính sách thu phí không dừng trên toàn quốc.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã triển khai thu phí tự động không dừng. Ảnh: TA

Rút ngắn thời gian xét duyệt huỷ tài khoản

Đối với việc các phương tiện đã dán thẻ thu phí tự động không dừng có nhu cầu thay đổi tài khoản thu phí, ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thu phí tự động VETC cho biết, quy trình hủy thẻ, tài khoản của VETC hiện đã thuận tiện hơn cho khách hàng bằng việc rút ngắn thời gian xét duyệt xuống còn 3 ngày thay vì 5 ngày như trước đây.

Theo ông Vinh, trước đây, do được dán thẻ miễn phí, nhiều khách hàng hủy dịch vụ của nhà cung cấp này chuyển sang nhà cung cấp khách.

"Sau đó lại tiếp tục hủy và quay lại nhà cung cấp ban đầu. Việc này dẫn đến lãng phí nguồn lực của các nhà cung cấp dịch vụ nên cần kiểm soát chặt việc hủy thẻ", ông Vinh cho hay.

Trong thời gian đầu triển khai thu phí tự động không dừng đồng bộ tại các trạm thu phí trên toàn quốc đã từng xảy ra việc dán chồng thẻ thu phí tự động không dừng giữa 2 nhà cung cấp dịch vụ là Công ty TNHH thu phí tự động VETC và Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) gây bức xúc dư luận.

Ngay sau đó, Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị xử lý những tồn tại, bất cập về việc dán thẻ thu phí tự động không dừng gây bức xúc dư luận.

Trước đó, để xử lý việc "cạnh tranh" bằng những "chiêu trò" dán chồng thẻ thu phí giữa 2 nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng, trao đổi với PV Dân Việt, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết: "Bộ GTVT đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương làm việc với 2 nhà cung cấp dịch vụ xử lý dứt điểm vần đề này".

Thứ trưởng Thọ cho hay, Bộ GTVT đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra, làm việc với Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam (VDTC) và Công ty TNHH Thu phí tự động (VETC) để xử lý dứt điểm tình trạng phương tiên bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ, đấu nối, dán chồng thẻ giữa 2 nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng; hoàn thành trước ngày 20/8/2022.

"Bộ GTVT yêu cầu có chế tài xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, quy định hợp đồng", Thứ trưởng Thọ nêu.

Bộ GTVT yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng chủ động rà soát, phối hợp để có giải pháp khắc phục ngay tồn tại bất cập trong việc đăng ký, dán thẻ tham gia dịch vụ, đặc biệt đối với các phương tiện bị tự động đăng ký dịch vụ, dán trùng thẻ của 2 nhà cung cấp dịch vụ.