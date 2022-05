Kể chuyện Podcast: Nhớ món cá kho làng cũ

Món ăn làng quê, như một sợi dây níu giữ văn hóa nguồn cội của những người xa xứ. Ảnh: Dân Việt.

Những ngày mưa ở đô thị tấp nập, tôi nhớ da diết món cá chuồn muối chưng với hành khô, tiêu, ít mỡ, ăn cơm đến vét hết nồi mới thôi. Sau này, khi bà ngoại đã mất, hoài niệm món ăn cũ, tôi tìm mua cá chuồn muối, cá thu muối để chưng kiểu đó nhưng vị cá không còn như xưa nữa. Có lẽ do tôi không được thừa hưởng sự khéo tay, cần mẫn của bà. Và cũng có thể do nồi cá năm xưa tôi ăn không chỉ có cá, gia vị kho, mà còn chất chứa biết bao tình yêu thương và hi vọng của bà ngoại. Được nuôi lớn từ những nồi cá kho và những món ăn thời khốn khó của bà ngoại nên cái mùi cá kho thấm đẫm vào tôi.

Podcast: Nhớ món cá kho làng cũ