Trụ sở Công an huyện Tân Thạnh, nơi kế toán giả mạo chữ ký Trưởng Công an huyện rút tiền quỹ chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng. Ảnh: Thiên Long

Ngày 17/8, thông tin từ VKSND tỉnh Long An cho biết, Cơ quan điều tra tỉnh Long An vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Huỳnh Nhi, kế toán Công an huyện Tân Thạnh (Long An) để điều tra, làm rõ về tội giả mạo trong công tác. Trước đó, bị can Nhi đã rời khỏi ngành công an và xem xét kỷ luật về mặt Đảng.

Theo hồ sơ, giai đoạn 2019-2020, Lê Huỳnh Nhi, cán bộ Công an huyện được giao nhiệm vụ chuyên môn về kế toán. Thời điểm này muốn chiếm đoạt tiền của cơ quan, Nhi "liều mạng" giả chữ ký thủ trưởng là đại tá Phạm Công Bô, Trưởng Công an huyện Tân Thạnh, đồng thời là chủ tài khoản của đơn vị, ký vào 5 giấy rút dự toán ngân sách và 5 bản kê nội dung thanh toán.

Ký chữ ký y như thật, Nhi liền đóng dấu của Công an huyện, trực tiếp đến Kho bạc huyện nộp các chứng từ để rút số tiền hơn 905 triệu đồng.

Hoàn thành các thủ tục rút các giấy dự toán tại kho bạc, Nhi đề nghị thủ quỹ công tác cùng Công an huyện đến Ngân hàng Agribank, Phòng giao dịch huyện để nhận tiền đối với 5 giấy rút dự toán ngân sách.

Phát hiện dấu hiệu sai phạm, Cơ quan điều tra vào cuộc trưng cầu giám định các chữ ký 5 giấy rút dự toán và 5 bản sao kê nội dung thanh toán. Kết quả giám định, các chữ ký trong 5 giấy rút dự toán cùng 5 bản kê với chữ ký của đại tá Phạm Công Bô không cùng 1 người ký.

Hiện vụ việc tiếp tục được Cơ quan điều tra làm rõ.