Khởi tố 3 đối tượng làm giả bằng đại học, cao đẳng y dược

Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Huy Tuân (SN 1990), trú tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp; Ngô Anh Đức (SN 1990), trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức; Nguyễn Thị Huệ (SN 1984), trú tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước về hành vi “Làm giả tài liệu hoặc giấy tờ cơ quan, tổ chức”.

Một trong những tang vật của vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm nhân viên phân phối dược phẩm, Nguyễn Huy Tuân đã gặp Nguyễn Thị Huệ, Ngô Anh Đức (chủ các quầy thuốc tây) và nói với những người này về việc nhận đặt làm bằng giả qua mạng xã hội, với giá từ 5 triệu đến vài chục triệu đồng cho một bằng đại học, cao đẳng.

Huệ, Đức đồng ý và nhờ Tuân làm giùm hai bằng giả đại học và cao đẳng ngành nghề y dược cho người thân. Tuân yêu cầu Huệ, Đức gửi thông tin cá nhân, hình ảnh, địa chỉ của người có nhu cầu làm bằng qua địa chỉ Zalo cá nhân của Tuân. Sau khi có các thông tin của khách hàng, Tuân lên mạng xã hội liên hệ đặt làm hai bằng giả, sau khi nhận bằng sẽ thanh toán bằng cách chuyển khoản.

Ngày 25/6, khi Tuân đến Bưu điện huyện Đắk R’lấp để nhận hàng thì bị lực lượng Công an huyện bắt quả tang cùng tang vật là hai bằng giả, có ghi dòng chữ: Bằng tốt nghiệp cao đẳng do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y, dược Sài Gòn cấp và bằng tốt nghiệp đại học do Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cấp cùng nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan...

Hiện Công an huyện Đắk R’lấp đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.