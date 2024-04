Khởi tố cha dượng nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ Khởi tố cha dượng nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tiến Viên (46 tuổi, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.