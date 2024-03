Cà Mau: Đi tố giác cháu gái bị người đàn ông làm chuyện “người lớn”, lòi thêm nhiều người là họ hàng

Ngày 13/3, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự 7 người để điều tra về hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, xảy ra trên địa bàn huyện Cái Nước.

Từ việc bà A. tố cáo cháu gái bị người đàn ông quan hệ tình dục đã lòi ra thêm nhiều người là họ hàng cùng gia đình với nạn nhân. Ảnh: Minh họa

Theo đó, ngày 21/2, bà T.C.A. (ngụ ấp Láng Tượng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước) trình báo với công an xã này về việc cháu ruột của bà là T.T.N.Y. (15 tuổi) bị ông Lâm Trung Luân (37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước) quan hệ tình dục tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Phú Hưng vào ngày 18/2.

Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an huyện Cái Nước. Quá trình điều tra, mở rộng, Công an huyện Cái Nước đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để điều tra theo thẩm quyền.

"Làm việc với cảnh sát, nạn nhân cho biết, ngoài việc bị ông Luân quan hệ tình dục, cháu còn bị nhiều người là bà con, họ hàng trong gia đình thực hiện cùng hành vi này", nguồn tin nói và cho biết, trong số đó có chồng và 2 con của người đi tố cáo.