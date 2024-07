Hà Nội: Không tốn một đồng nào vẫn được thưởng thức chương trình hòa nhạc đẳng cấp

Đây là chương trình đặc biệt trong hoạt động hòa nhạc ngoài trời miễn phí với chủ đề "Khi âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật" được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức vào chiều Chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, nhằm tri ân khách tham quan, góp phần tăng cường truyền thông hình ảnh, thu hút khách tham quan đến với bảo tàng.

"Giai điệu mùa hạ" có sự tham gia của các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Khắc Thành và sự góp mặt đặc biệt của giọng soprano Đỗ Vũ Lan Nhung.

Chương trình hòa nhạc ngoài trời “Giai điệu mùa hạ” sẽ được biểu diễn miễn phí tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: BTMT

Hòa nhạc ngoài trời “Giai điệu mùa hạ” sẽ được biểu diễn miễn phí

Trong chương trình, Lan Nhung và các nghệ sĩ sẽ đem đến khán giả nhiều bản nhạc của những nhà soạn nhạc danh tiếng thế giới: "Carmen suite no 2" (Bizet), "The Entertainer" (Scott Joplin), "Summer Time" (Gershwin), "Non ti scorecard di me" (De Curtis), "Eine Klein Nachtmusik" (Mozart), "Waltz no 2" (Shostakovich), "Serenade" (Schubert), "Canon in D" (Pachelbel), "Habanera" trích trong vở opera "Carmen" (Bizet), "Je Veux Vivre" trích trong vở opera "Romeo & Juliette" (Gounod)…

Ca sĩ Đỗ Vũ Lan Nhung từng theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Năm 2016, cô nhận được học bổng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc để đi du học chuyên ngành opera tại Đại học Âm nhạc quốc gia Bucharest (Romania).

Trong thời gian học tập, Lan Nhung đã hai lần đoạt giải Nhất hạng mục soprano trong cuộc thi Canto năm 2017 và năm 2019, là ca sĩ chính trong hai năm 2018-2019 cho Viện Văn hóa Italia tại Bucharest và từng diễn solo với dàn nhạc giao hưởng Bucharest năm 2019. Năm 2021, cô được chọn hát solo trong Liên hoan âm nhạc Enescu - một trong những liên hoan âm nhạc uy tín nhất của châu Âu.

Ca sĩ Đỗ Vũ Lan Nhung tốt nghiệp chuyên ngành opera tại Đại học Âm nhạc quốc gia Bucharest (Romania). Ảnh: BTMT

Tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Âm nhạc quốc gia Bucharest sau 5 năm du học, Lan Nhung trở về Việt Nam, tham gia và đạt giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch - hợp xướng toàn quốc năm 2023.

Hiện, giọng ca tài năng này đang công tác tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và thành công với vai chính "Carmen" trong vở opera "Carmen" (G.Bizet) của nhà hát trình diễn năm 2024.