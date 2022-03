Kiểm tra đột xuất tuyến phố đi bộ, xử phạt 2 cơ sở vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Tối 25/3, đoàn kiểm tra của UBND phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội do ông Nguyễn Mạnh Linh, Chủ tịch UBND phường Hàng Gai làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất công tác phòng dịch Covid-19, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường... tại một số cơ sở kinh doanh trên tuyến phố đi bộ Hồ Gươm.



Đoàn kiểm tra của UBND phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm kiểm tra một số cơ sở cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở co sở kinh doanh tuân thủ nghiêm yêu cầu phòng chống dịch.

Cụ thể, kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thực phẩm tại số 9 phố Hàng Gai cho thấy, nhân viên khi phục vụ cho khách hàng đã không đeo găng tay, cửa hàng không có nước sát khuẩn theo quy định phòng dịch Covid-19. Với trường hợp này, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và áp dụng mức xử phạt là 2 triệu đồng.

Kiểm tra một số điểm trông giữ xe cho thấy, trên địa bàn phường Hàng Gai có 2 bãi trông xe trên tuyến phố đi bộ được cấp phép. Khi kiểm tra, đoàn đã phát hiện một bãi trông xe không niêm yết giá trên vé xe, không xếp xe đúng quy định trên vỉa hè. Với trường hợp này, đoàn kiểm tra cũng đã xử phạt nghiêm với mức phạt 2 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra của UBND phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm kiểm tra một số điểm trông giữ xe.

Thời gian tới, để đảm bảo cho người dân an toàn khi đến với tuyến phố đi bộ, bên cạnh việc xử phạt nghiêm, UBND phường Hàng Gai sẽ tăng cường nhắc nhở các hộ kinh doanh ký cam kết quy định phòng dịch; tuyên truyền cho người dân khi tham gia tuyến phố đi bộ chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, quét mã QR là yêu cầu bắt buộc và chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Trước đó, nhằm từng bước phục hồi họat động du lịch góp phần thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, quận Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch mở cửa an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới đón khách du lịch quốc tế trên địa bàn.