Kon Tum: Cảnh báo lừa đảo tuyển dụng việc nhẹ lương cao

Theo Công an tỉnh Kon Tum, thủ đoạn của những kẻ giả mạo đó là đăng tải các thông tin tuyển dụng như "Cần tuyển số lượng lớn nhân viên chuyên đặt hàng. Mỗi ngày kiếm được 800 nghìn đồng qua điện thoại và quyết toán trong ngày…".



Lời tuyển dụng rất hấp dẫn được gửi dưới chức vụ Giám đốc Marketing các công ty thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki… Những tin nhắn thường đưa ra mức lương rất cao với yêu cầu đơn giản là chỉ cần có kinh nghiệm mua sắm trực tuyến, mỗi ngày ứng viên có thể "dễ dàng kiếm 800.000 đồng bằng điện thoại di động và tiền lương sẽ được quyết toán ngay trong ngày" hoặc "chỉ cần một chiếc điện thoại, mỗi ngày dễ dàng kiếm 2 triệu đồng" khi làm việc bán thời gian trên trang thương mại điện tử.

Những tin nhắn giả mạo giám đốc marketing của các sàn thương mại điện tử để lừa đảo tuyển dụng. Ảnh: Chụp màn hình

Người nhận tin phải kết bạn Zalo qua số điện thoại để lại. Sau đó, phải cung cấp nhiều thông tin cá nhân. Một trong những thông tin đặc biệt là tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử chính là trực tiếp mở cửa cho tội phạm chiếm đoạt tiền.

Do vậy, Công an tỉnh Kon Tum khuyến cáo mỗi người dân nên cẩn trọng trước các yêu cầu điền thông tin tài khoản ngân hàng, chứng minh nhân dân, số điện thoại, nhất là số OTP từ ngân hàng để tránh bị chiếm đoạt tiền từ tài khoản; tránh tham gia những ứng dụng không rõ nguồn gốc cũng như những đường link lạ.

Khi phát hiện kẻ xấu mạo danh tài khoản mạng xã hội với thủ đoạn nêu trên, các cơ quan, đơn vị, người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất; đồng thời liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh (số 219 đường Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để được hướng dẫn các biện pháp bảo vệ tài khoản cá nhân, phòng tránh hậu quả, thiệt hại và phối hợp điều tra, xử lý đối tượng.