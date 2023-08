Kỳ lạ ở Hà Nội: Giữa mùa mưa, hồ Trung Văn vẫn cạn trơ đáy

Năm 2013 – 2014, hồ Trung Văn được cải tạo, nạo vét, xây kè, trồng cây xanh, làm đường đi dạo phục vụ người dân. Dù vậy đến này, hồ điều hòa này ghi nhận tình trạng cạn trơ đáy, cỏ dại mọc cao hơn đầu người. Hồ điều hòa Trung Văn được xây dựng đầy đủ hệ thống chiếu sáng, đường đi dạo, cống ngầm, lan can để đảm bảo an toàn cho người dân khi dạo chơi tại đây. Dù vậy, những cơ sở vật chất này không thể bù lại cho tình trạng hồ hiện tại. Vị trí hồ nằm giữa khu dân cư, tập trung đông đúc các chung cư, cao ốc. Tưởng như hồ nước sẽ giúp giảm nhiệt vào những ngày nắng nóng, nhưng trên thực tế, khu vực quanh hồ càng trở nên nóng bức do thiếu nước. Ông Nguyễn Hải (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bức xúc: "May còn có bóng cây, chứ đi dạo quanh hồ này nhiều khi nắng từ lòng hồ bốc lên hầm hập, lại càng nóng thêm". Giữa hồ, chỉ còn một vũng nước nhỏ đọng lại. Được biết, lượng nước trên có được từ những ngày mưa liên tiếp. Chỉ vài ngày không có mưa, nước sẽ bốc hơi và trở về trạng thái khô cằn, trơ đáy như ban đầu. Lâu ngày không được chăm sóc, cải tạo, lại cộng thêm tình trạng không có nước, mặt hồ Trung Văn giờ đây ngập tràn cỏ dại. Có những cây cỏ cao hơn đầu người, nhiều người dân chia sẻ, nhìn từ xa hồ điều hòa chẳng khác gì "đồng cạn". Bất kỳ góc nào của hồ đều bị phủ kín bởi cỏ dại, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chị Nguyễn Thị Liên (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Hôm trước tôi dẫn con đến hồ này đi dạo. Đang đi thì phát hiện một con rắn đang bò từ dưới hồ lên mặt đường. Tôi sợ quá phải ôm con chạy. Để cỏ dại um tùm thế này thì khác gì chỗ cho rắn, rết trú ngụ". Vì không có nước, một chiếc thuyền đành phải đặt tạm lên bờ. Qua thời gian, chiếc thuyền gỉ sét, trở thành một khối "rác" lớn ngay cạnh bờ hồ. Trái ngược với lòng hồ đầy cây cỏ cao quá đầy người, phần rìa hồ lại được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Công nhân vệ sinh tại đây cho biết, vào từng đợt luôn có người đến cắt xén cỏ, tránh để cỏ dại phát triển, ảnh hưởng đến người đi bộ. Về việc bao giờ hồ có nước trở lại vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Dọc quanh hồ, đôi khi sẽ bắt gặp những vũng nước "tí hon", đọng lại từ đợt mưa lớn. Đây là môi trường thích hợp cho các loài côn trùng phát triển, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái của hồ. Hồ điều hòa Trung Văn được xây dựng nhằm mục đích giảm nhiệt, tạo khu vui chơi, thể dục cho người dân. Nếu như được cung cấp đầy nước, đây sẽ là địa điểm giải trí lý tưởng của dân cư trong khu vực. Bà Nguyễn Thị Hà (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi hay ra ghế đá ở hồ ngồi thư giãn. Ở đây có nhiều cây xanh, đường đi được lát gạch, sạch đẹp như thế này, bỏ không thì rất phí. Giờ chỉ cần hồ đầy nước là khu vực xung quanh sẽ mát mẻ, hồ Trung Văn sẽ có nhiều người tập trung tới".