Làm CCCD gắn chip nhiều tháng chưa nhận được, muốn biết lý do hỏi ở đâu?

5 lý do chậm trả thẻ CCCD gắn chip

Thông tin với báo chí về lý do người dân làm CCCD gắn chip nhiều tháng chưa nhận được Bộ Công an đã nêu ra một số nguyên nhân chính như sau:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian nên Công an các đơn vị, địa phương tập trung phòng, chống dịch dẫn tới chậm trả thẻ cho công dân.

Với tình hình dân cư biến động liên tục, phức tạp, lịch sử quản lý giấy tờ thủ tục giấy còn nhiều bất cập dẫn đến các giấy tờ tùy thân của công dân mâu thuẫn, sai lệch với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên cần điều chỉnh khi đi cấp CCCD. Tuy nhiên, một bộ phận công dân làm CCCD một nơi, nơi thường trú một nơi khác nên việc phối hợp điều chỉnh, cập thông tin gặp nhiều khó khăn.

Một số công dân không được cấp do có liên quan đến việc vi phạm trong công tác cấp CCCD như: Cấp trùng vân tay do sai sót, tráo người, khai man giả mạo hồ sơ, 2 nơi thường trú…

Bên cạnh đó, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên toàn cầu thời gian vừa qua đã làm cho thị trường “Chip” bị khan hiếm, việc vận chuyển vật tư, vật liệu phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Dịch bệnh diễn ra khắp nơi trong đó có cả quanh khu vực nhà máy sản xuất cũng gây khó khăn cho việc ra vào nhà máy của các kỹ sư, chuyên gia và cán bộ, nhân viên tham gia sản xuất dù đã có kế hoạch dự phòng và dự báo trước.

Được biết, Bộ Công an đã xử lý, in và trả 50 triệu thẻ CCCD gắn chip đến Công an các đơn vị địa phương để trả đến tay công dân. Giai đoạn tới, Bộ Công an tiếp tục thu nhận và cấp thẻ CCCD cho công dân trên 14 tuổi trên toàn quốc.

