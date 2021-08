Làm thế nào để tạo mã QR khai báo y tế khi di chuyển qua chốt kiểm dịch COVID-19?

Bộ Công an triển khai phần mềm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.



Công dân có thể khai báo y tế trước khi đi qua các điểm chốt.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Hệ thống này tận dụng trang thiết bị sẵn có, không phát sinh kinh phí đầu tư mới, đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi qua các chốt kiểm dịch. Theo đó, công dân có thể khai báo y tế trước khi đi qua các điểm chốt, không phải khai báo y tế trên giấy tại các điểm chốt một cách thủ công, giảm ùn tắc tại các chốt, trạm kiểm soát dịch, tránh gây phiền hà, mất thời gian.