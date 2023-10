Lan Khuê: "Chiến thắng của Lê Thu Trang xứng đáng, không hề có sự cơ cấu ở The New Mentor"

Tối 15/10, chung kết chương trình The New Mentor đã diễn ra tại TP.HCM. Sau hơn 2 tháng phát sóng, người mẫu Lê Thu Trang - thí sinh thuộc đội Lan Khuê đã đăng quang ngôi vị quán quân. Hai Á quân 1 là Mai Ngô (đội Thanh Hằng) và Như Vân (đội Hà Hồ). Á quân 2 và 3 của The New Mentor 2023 gọi tên Đỗ Thị Hương Giang và người mẫu Vũ Thuý Quỳnh (đội Hương Giang).

Lan Khuê và Lê Thu Trang tại đêm Chung kết gameshow "The New Mentor". (Ảnh: FBNV)

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với HLV Lan Khuê ngay sau sự kiện:

Cảm xúc của chị thế nào khi Lê Thu Trang - thí sinh thuộc đội của chị giành ngôi vị quán quân gameshow The New Mentor?

- Tôi hạnh phúc tới bật khóc. Thu Trang đã không chỉ mang lại niềm vui, sự tự hào cho tôi mà cho toàn đội, cho cả những khán giả yêu mến cô ấy. Tôi hi vọng mọi người sẽ theo dõi Thu Trang không chỉ trong cuộc thi mà cả sau này - trong hành trình dài của Trang ở tương lai.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả cho rằng, ngôi vị quán quân của Lê Thu Trang đơn giản chỉ là một sự cơ cấu, khi trước đó đội Lan Khuê thậm chí chưa hề chiến thắng trong bất cứ tập phát sóng nào của The New Mentor. Chị nghĩ sao về điều đó?

- Không hề có sự cơ cấu nào ở đây, đó là sự thảo luận, bàn bạc của tất cả các thành viên ban giám khảo. Nhìn lại toàn bộ chặng đường của Lê Thu Trang tại The New Mentor 2023, bạn sẽ hiểu thí sinh này tài năng và nỗ lực tới thế nào. Thu Trang có đầy đủ năng lực, phẩm chất và chắc chắn cô ấy sẽ phát huy trong tương lai để khán giả nhìn thấy điều đó.

Nhiều người gọi đây là cuộc chiến "nảy lửa" giữa các Super Mentor (người hướng dẫn - PV), chị chắc hẳn rất hãnh diện khi cuối cùng mình là người chiến thắng?

- Tôi không nghĩ như vậy. Đây là chiến thắng chung của cả chương trình chứ không phải vinh quang riêng của từng cá nhân cụ thể. Khi tới chương trình này, 4 chị em tôi có nói với nhau: Quan trọng nhất là tìm ra một quán quân mà khán giả "tâm phục khẩu phục", chúng tôi nhìn vào cũng thấy hài lòng. Người chiến thắng không chỉ đại diện cho sự thành công của chương trình mà còn đại diện cho quá trình làm việc nghiêm túc của cả 4 HLV. Tôi may mắn khi sở hữu thí sinh như vậy.

Khoảnh khắc chị và Hà Hồ nắm tay lúc trước khi công bố thí sinh thắng cuộc khiến nhiều khán giả chú ý, cả hai đã nói gì với nhau?

- Thật ra 4 Super Mentor đều là những người hài hước, vui vẻ. Khoảnh khắc đó, tôi với chị Hà có nói với nhau một câu rất đơn giản thôi: "Bây giờ hai chị mình nắm tay nhau đi, cho không khí kịch tính chút xíu" (cười).

Với danh hiệu Á quân 1 của Mai Ngô, chị có nhận định thế nào?

- Tài năng của Mai Ngô được đông đảo người xem công nhận. Dù có đạt danh hiệu Á quân hay không, cô ấy cũng đã thể hiện rất tốt trong chương trình. Có thể nói, tới thời điểm này, cái tên Mai Ngô gần như trở thành một thương hiệu rồi. Cô ấy được rất nhiều khán giả yêu quý.

Lan Khuê bày tỏ niềm hạnh phúc khi Lê Thu Trang đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình The New Mentor. (Ảnh: FBNV)

Tôi không nhìn thấy Minh Tú vấp ngã

Lan Khuê và người mẫu Minh Tú từng thể hiện sự giận dỗi lẫn nhau tại gameshow The Face. Thế nhưng ở trong chương trình này, Minh Tú đã nhận lời xuất hiện trong phần trình diễn của đội Lan Khuê, tạo không ít ấn tượng cho tiết mục. Như vậy, có thể thấy tình huống trong chương trình The Face chỉ là kịch bản?

- Đầu tiên, tôi muốn nói lời cảm ơn Minh Tú vì cô ấy đã sắp xếp thời gian tới tham gia chương trình dù bận rộn. The Face là một truyền hình thực tế, do vậy cảm xúc của chúng tôi bị nhiều thứ tác động, lúc lên lúc xuống. Là một người chuyên nghiệp, những bức xúc khi đó chỉ gói gọn trong phạm vi chương trình. Khi trở lại cuộc sống đời thường, tôi và Minh Tú không có lý do gì để thù hằn hay cạch mặt nhau.

Khi đang diễn catwalk trên sân khấu The New Mentor, người mẫu Minh Tú đã vấp ngã. Tại sao lúc đó Lan Khuê không đỡ cô ấy dậy?

- Hai người đi hai hướng riêng nên tôi không thấy, sau đó tôi cũng rất lo lắng và đã hỏi thăm. Tú rất chuyên nghiệp, ngay khi bước vào hậu trường, cô ấy đã lập tức trấn an tôi và ê-kíp. Tú cũng chúc đội của tôi sẽ sớm giành chiến thắng.

Vậy với Lan Khuê, Minh Tú là người như thế nào?

- Cô ấy sống rất tình cảm, cá tính và chuyên nghiệp.

Cảm ơn những chia sẻ của Lan Khuê!

The New Mentor 2023 là chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm, đào tạo thế hệ người mẫu có tố chất lãnh đạo, phù hợp với nhu cầu của thị trường thời trang cao cấp. Chương trình lên sóng hồi tháng 8/2023, quy tụ 4 HLV bao gồm: Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang, Lan Khuê. Các thí sinh gồm người mẫu, Á hậu có tiếng trong làng mốt như: Mai Ngô, Như Vân, Chúng Huyền Thanh, Cao Ngân, Trà My, Kim Phương...