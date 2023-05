Làng nghề đan lát nổi tiếng ở Huế được công nhân là điểm du lịch

Sản phẩm nghề đan lát của làng này là các loại vật dụng gần gũi trong gia đình vùng nông thôn như thúng mủng, rổ rá, giần sàng, nong, nia… và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo phục vụ đời sống hiện đại.

Điểm du lịch Mây tre đan Bao La cách thị xã Hương Trà 2km về hướng đông, cách TP.Huế hơn 12km. Đây là một làng quê có nghề đan lát mây tre nổi tiếng lâu đời với các loại vật dụng gần gũi trong gia đình vùng nông thôn như thúng mủng, rổ rá, giần sàng, nong, nia…

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu các sản phẩm của Hợp tác xã Mây tre đan Bao La với Đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương. Ảnh: M.H.

Ngày nay, làng nghề đan lát này còn nổi tiếng sản xuất hàng mây tre đan với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo của Hợp tác xã Mây tre đan Bao La. Đó là các loại bàn ghế, giỏ xách, các kiểu lẵng hoa, các loại giá treo đèn trang trí, các mặt hàng phục vụ du lịch làm bằng mây, tre.

Nhằm phục vụ du khách tham quan, tại điểm du lịch này được bố trí 4 thuyết minh viên hướng dẫn cho khách. Tại đây cũng có biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch và bố trí khu vực dịch vụ giải khát, ăn uống trong khuôn viên Hợp tác xã Mây tre đan Bao La để phục vụ nhu cầu của khách tham quan. Du khách tham quan điểm du lịch này cũng thỏa sức mua các sản phẩm mây tre đan độc đáo do người dân nơi đây làm ra.

Điểm du lịch Mây tre đan Bao La đạt các điều kiện công nhận điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017. Đó là: Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực; có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.