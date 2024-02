Cổ vật chuông đồng ở Thanh Hóa có từ thời vua Lê Dụ Tông do công an thu giữ năm 1992 Cổ vật ở Thanh Hóa có từ thời vua Lê Dụ Tông được công an môt huyện phát hiện, thu giữ từ năm 1992

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hiện đang lưu giữ một cổ vật quý, độc đáo là chiếc chuông đồng được đúc tại chùa Mèo vào ngày cuối xuân năm Vĩnh Thịnh thứ 14 (tức năm 1718), thời vua Lê Dụ Tông.