Liên kết chăn nuôi, nhiều nông dân ở thị xã này thành triệu phú

Nâng cao thu nhập nhờ nuôi ong mật

Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi ong lấy mật xã Kim Sơn là 1 trong những tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Từ 20 thành viên tham gia ban đầu đến nay, Tổ hội nghề nghiệp đã phát triển thành Tổ hợp tác nuôi ong mật xã Kim Sơn với quy mô 3.000 đàn ong, sản lượng mật đạt trên 30.000 lít, mang lại nguồn thu nhập thường xuyên từ 150 – 800 triệu đồng/hộ/năm.

Với quy mô nuôi 150 đàn ong, ông Nguyễn Xuân Quyền - Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi ong mật Kim Sơn có thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Ảnh: H.T

Hiện toàn thị xã Sơn Tây đã thành lập được 25 tổ hội và 1 chi hội nghề nghiệp. Thời gian tới, thị xã tiếp tục tập trung đẩy mạnh xây dựng tổ hội nông dân nghề nghiệp, phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phát triển nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.



Chia sẻ về hoạt động của tổ hợp tác, ông Nguyễn Xuân Quyền - Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi ong mật Kim Sơn cho biết: Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các hộ gia đình trong toàn xã, các hội viên đều chia sẻ kinh nghiệm của mình với nhau bằng đam mê, tâm huyết và hoàn toàn miễn phí.

"Khoảng vài tháng, tổ hợp tác lại tổ chức họp tổ một lần, còn việc trao đổi kinh nghiệm luôn diễn ra hằng ngày giữa các thành viên. Mọi người có khúc mắc hay gặp phải vấn đề gì có thể liên hệ hỏi các thành viên khác ngay. Riêng trong năm 2020, Hội ND xã đã phối hợp với tổ hợp tác tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc ong, đồng thời hỗ trợ thu mua, tiêu thụ một phần mật ong cho các thành viên" - ông Quyền cho hay

Ông Quyền cho biết, đến nay, các hộ tham gia sản xuất ổn định với 3 vụ thu hoạch mật chính là: Xuân, thu, cuối năm. Năng suất mật ong bình quân từ 10 - 12 lít/đàn/năm. Sản phẩm được tiêu thụ trên địa bàn Sơn Tây và các quận, huyện lân cận. Một số hộ nuôi ong quy mô lớn đã mang sản phẩm giới thiệu và mở rộng mạng lưới tiêu thụ ra các tỉnh phía Bắc.

Mật ong nhãn hiệu Kim Sơn được bán trên thị trường với giá từ 220.000 - 250.000 đồng/lít, góp phần tăng thu nhập cho các hộ nông dân. Những hộ có quy mô chăn nuôi từ 150 - 500 đàn ong trung bình có lãi 700 - 800 triệu đồng/năm; những hộ nuôi quy mô nhỏ hơn, từ 20 - 30 đàn ong thì có lãi 30 - 40 triệu đồng/năm.

Ngoài nguồn thu từ khai thác mật, các hộ gia đình còn nhân đàn bán ong giống, bán phấn hoa... mang lại nguồn thu nhập ổn định 150-800 triệu đồng/hộ/năm.

Nhân rộng nhiều mô hình hay

Bà Nguyễn Thị Hợi – Phó Chủ tịch Hội ND thị xã Sơn Tây cho biết: Thị xã Sơn Tây có 15 đơn vị hành chính (9 phường và 6 xã) nhưng có tới 12 xã, phường còn sản xuất nông nghiệp, trong đó các xã có diện tích tự nhiên lớn như Cổ Đông, Kim Sơn… được quy hoạch là những xã chăn nuôi trọng điểm đến năm 2020. Do vậy, Hội ND thị xã định hướng cho các cơ sở Hội tập trung xây dựng các tổ hội nghề nghiệp về chăn nuôi để phát huy hết lợi thế của địa phương.

Thực hiện Đề án 24 của Trung ương Hội NDVN về xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, từ năm 2017 đến nay, Hội ND thị xã đã xây dựng được 10 tổ hội nghề nghiệp về chăn nuôi. Trong đó có nhiều tổ hội nghề nghiệp hoạt động rất hiệu quả, như: Các tổ hội chăn nuôi bò sữa, bò sinh sản ở xã Kim Sơn, phường Xuân Khanh, thu hút hàng trăm hộ hội viên tham gia, cho thu nhập ổn định từ 80 - 150 triệu đồng/hộ/năm; các tổ hội chăn nuôi bò thịt, bò lai Sind ở xã Sơn Đông, xã Thanh Mỹ có thu nhập từ 60 - 80 triệu đồng/hộ/năm.

Đặc biệt tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi ong mật xã Kim Sơn đã phát triển thành tổ hợp tác và mang lại nguồn thu nhập khấm khá cho các hộ nuôi ong. Trước hiệu quả rõ rệt của mô hình tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi ong mật Kim Sơn, nông dân các xã, phường: Sơn Đông, Cổ Đông, Trung Sơn Trầm, Thanh Mỹ… đang học tập và mở rộng mô hình này.

Bên cạnh việc nhân rộng các mô hình chăn nuôi, Hội ND thị xã cũng duy trì và phát triển các tổ hội nghề sản xuất rau an toàn (phường Viên Sơn, xã Xuân Sơn); tổ hội trồng hoa, cây cảnh (phường Trung Sơn Trầm, Viên Sơn); tổ hội nghề mộc (xã Cổ Đông, Sơn Đông)…

Để hỗ trợ các tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, thời gian qua Hội ND thị xã Sơn Tây đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ về tập huấn KHKT, kết nối, giới thiệu và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đồng thời, thông qua các tổ hội nghề nghiệp, Hội ND thị xã cũng triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Hiện có 80% số tổ hội nghề nghiệp được vay gần 6 tỷ đồng từ các nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân.