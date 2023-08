Loại cá dùng làm thuốc, bổ sung năng lượng, chữa lành vết thương, người ốm ăn khỏe, trẻ em ăn ngon

Loại cá này có nhiều tên gọi như cá quả, cá lóc, cá bông, cá chuối hoa, cá sộp, điểu ngư, hắc ngư, hoa ban ngư...

Loại cá này là thực phẩm ăn ngon, bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe, có thể chế biến thành nhiều món như cá kho, nấu, rán, sốt,…

Theo Viện Dinh dưỡng trong 100g thịt cá quả có 18,2% protid, 2,7% lipid, Ca 90mg%, P 240mg%, Fe 2,2mg% và một số chất khác. Cứ 100g thịt cá cung cấp 100 calo.

Đây là loại cá được nhiều người yêu thích bởi thịt cá vị ngọt, mềm, ít mỡ, chứa nhiều khoáng chất và các vitamin bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Loại cá này không chỉ là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon khó cưỡng như cá quả hấp, cá quả nướng, canh chua cá quả, cháo cá quả... mà còn là một vị thuốc chữa bệnh hiệu quả.

Theo Đông y, cá quả vị ngọt, tính bình; vào tỳ, vị, thận. Tác dụng kiện tỳ, lợi thủy, khứ ứ sinh tân, khu phong thanh nhiệt.

Loại cá này dùng để hỗ trợ điều trị cho người đau khớp, phong thấp, phù nề, lở ngứa, trẻ em ăn kém chậm tiêu, trĩ.

Hôm nay, Dân Việt giới thiệu 2 món ăn ngon từ loại cá này: cá quả ướp giềng mẻ nướng và cá quả hấp hành gừng với cách chế biến như sau:

Nguyên liệu:



- Cá quả 1hoặc 2 con khoảng 1kg

- Các loại rau ăn kèm như: xà lách, mùi ta, tía tô, kinh giới, húng bạc hà, húng quế

- Các loại củ quả ăn kèm như: khế, dứa, chuối xanh, cà rốt, dưa chuột.

- Bún 01kg (có thể cuốn cùng rau và cá hoặc ăn riêng cùng cá và nước mắm chua ngọt).

- Gừng, chanh, tỏi, ớt, đường, hạt nêm, nước mắm, mắm tôm, giềng, mẻ.

- Bánh đa nem (bánh tráng) loại chuyên để cuốn.

Các loại ra củ dùng cho món ăn

Cách làm:

- Cá làm thịt sạch, sát muối để hết nhớt rửa lại bằng nước cho sạch muối rồi cắt khúc (cá hấp) và khứa mình cá (cá nướng).

- Cá hấp sau khi cắt khúc (cắt khúc không đứt rời khúc, để lại một ít phần da bụng để xếp hấp cho đẹp. Lấy giấy thấm khô phần nước trên mình cá, sau đó ướp cùng với gừng đập dập, 1 thìa nước mắm, 1 thìa cà phê hạt nêm (ướp khoảng 20 phút). Sau khi ướp xong mang đi hấp khoảng 15 phút là chín.

Loại cá này nướng có mùi thơm phức, rất ngon

- Cá nướng khứa mình cá, lấy giấy thấm khô phần nước trên mình cá, sau đó ướp cùng hỗn hợp mắm tôm+ mẻ+giềng.

Sát đều cả con cá cho thật đều, còn lại hỗn hợp trên thì cho hết vào bụng cá, ướp khoảng 30 phút và nướng ở nhiệt độ 180-200 độ trong 30 phút, sau đó bóc giấy bạc phần trên rồi nướng thêm 10 phút.

- Rau ăn kèm nhặt và rửa sạch ngâm cùng nước muối để đảm bảo vệ sinh.

- Củ quả gọt vỏ, rửa sạch và thái chỉ.

Cách pha nước chấm: nước chấm chua ngọt và nước mắm me.



* Pha nước chấm chua ngọt: Pha theo tỉ lệ 1:1:1:1 cùng với nước mắm, đường, nước, cốt chanh và thêm gừng, tỏi, ớt băm nhỏ (nêm nếm theo khẩu vị). Thêm thì là thái nhỏ để tăng khẩu vị cho nước chấm

* Nước mắm me: gồm me, đường, nước mắm, tỏi, ớt. Nếu dùng me ngào đường để pha nên không cần cho thêm đường. Me 1 thìa cho 11 thìa nước vào lọc bỏ hạt lọc lấy nước, thêm 1/2 thìa đường, tỏi ớt đã băm nhỏ, 1 thìa mắm vào khuấy đều (pha theo khẩu vị).

- Bánh đa nem (bánh tráng) cuốn cùng các loại rau sống, củ quả, bún, cá và cuốn chặt tay. Cuốn chấm cùng nước mắm chua ngọt hay nước mắm me đều ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hòa Phạm thực hiện.