Cùng với cá trôi, cá trắm, cá chép là loại cá quen thuộc được nhiều người yêu thích. Thịt của loại cá này mềm, ngon, giàu đạm, canxi, kẽm và nhiều dưỡng chất khác. Dù là người lớn hay trẻ nhỏ, ăn cá chép thường xuyên cũng thu lại nhiều lợi ích.



Nghiên cứu cho thấy, trong thịt cá chép chứa hàm lượng chất béo cùng calo thấp vì thế bạn có thể yên tâm ăn mà không lo bị béo.

Đối với nữ giới, loại cá này còn dưỡng da, giữ dáng cực kỳ hiệu quả.

Ngoài những công dụng tuyệt vời cá chép còn rất phổ biến. Bạn dễ dàng bắt gặp loại cá này ở khắp các chợ, siêu thị.

Giá thành của loại cá này cũng không quá cao.

Tuy nhiên, để chọn được cá chép ngon thì cũng phải có bí kíp. Không ít người chọn nhầm nên mua phải cá thịt bở, mùi tanh nồng hơn so với thông thường.

Các con cá chép bên ngoài không có quá nhiều sự khác biệt nhưng chất lượng thịt lại chênh lệch thấy rõ, vì thế bạn đừng mua nhầm.

Cách chọn mua cá chép ngon

1. Kích thước

Phần lớn mọi người khi mua cá chép đều ưu tiên chọn con to vì cho rằng cá to nhiều thịt. Tuy nhiên đây lại là sai lầm cần sửa ngay. Thường những con cá chép to trông đẹp mắt nhưng thịt lại rất mỏng. Phần lớn trong bụng cá là nội tạng, mỡ thừa, với cá cái thì có trứng. Mua loại cá này thịt sẽ không ngon.

Thay vào đó, bạn nên chọn cá có thân hình hơi thon dài, loại này thịt sẽ dày, chắc và thường được gọi là cá chép đực.

2. Mang cá

Kiểm tra kỹ phần mang cá. Những con cá tươi phần mang sẽ có màu đỏ tươi, không dịch nhầy hay mùi tanh. Nếu thấy mang cá chuyển sang đỏ sẫm bạn tuyệt đối đừng mua.

3. Mắt cá

Mắt cá tươi thường rất trong. Ngược lại, những con cá bị bệnh, ươn, sắp chết mắt sẽ vẩn đục.

Trong trường hợp cá tươi bạn mua về không may bị chết cần tiến hành mổ cá rồi làm sạch và đem cấp đông ngay. Cách xử lý này sẽ giữ cho thịt cá luôn tươi ngon, không bị tanh, bở.

Cá chép chiên giòn sốt chua ngọt

Cá chép có thể chế biến được rất nhiều món ngon, tùy vào sở thích của mỗi người mà lựa chọn hấp cá, rán, kho. Hoặc bạn cũng có thể tham khảo món ngon từ cá chép mà Bếp Eva chia sẻ ngay sau đây.

Cá chép nấu kiểu này bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm thơm, hình dáng bắt mắt, hương vị đậm đà, ai ăn cũng thích mê.

Nguyên liệu

- Cá chép: 500g

- Đậu xanh: 30g

- Muối ăn

- Gừng: 1 củ

- Rượu nấu ăn: 2 thìa cà phê

- Bột nêm

- Tỏi

- Cà rốt

- Bột ngô

- Hạt tiêu

Cách làm

1. Cá chép mua về bóc bỏ phần mang, nội tạng rồi cạo sạch vảy. Nhớ chặt bỏ phần vây cứng của cá.

2. Dùng dao sắc khía nhẹ lên thân cá chép tạo thành các miếng thịt có kích thước 3cm. Lưu ý, không cắt rời để thịt cá vẫn dính vào xương. Làm tương tự với mặt còn lại của cá.

3. Ướp cá cùng với 1 thìa rượu nấu ăn, hạt tiêu, muối ăn. Dùng tay chà xát cả bên ngoài lẫn bên trong cá, ướp chừng 10 phút.

4. Đậu xanh ngâm nở rồi đem đi nấu chín. Cà rốt thái hạt lựu.

Tỏi và gừng băm nhỏ.

Bột ngô hòa với nước tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

5. Nhúng cá đã tẩm ướp vào bát nước bột ngô đã pha ở bước 4.

6. Đun nóng dầu ăn rồi cho cá đã nhúng bột vào chiên. Dùng thìa múc dầu trong chảo rưới lên mình cá cho đến khi thịt cá chuyển màu.

7. Khéo léo tạo cho đuôi cá cong lại rồi tiếp tục múc dầu nóng rưới lên. Thực hiện thao tác này liên tục cho tới khi bề mặt cá vàng giòn là được.

8. Gắp cá bày ra đĩa. Bạn có thể thái cà rốt và tạo hình giống như một chiếc khung cửa vững chắc rồi đặt phần đuôi cá lên đây.

9. Đun nóng dầu ăn, cho tỏi, gừng băm vào phi thơm.

Thêm 1 chút rượu nấu ăn, tương ớt vào xào thơm.

Cuối cùng là cho đậu xanh, cà rốt thái hạt lựu vào.

Nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Thêm rau mùi thái nhỏ rồi cho 1 - 2 thìa nước bột ngô vào để phần sốt sánh mịn, thơm ngon hơn.

10. Rưới nước sốt vừa nấu lên trên mình của cá chép vừa chiên là hoàn thành.

Một số lưu ý giúp món cá chép chiên ngon hơn

1. Khi khía thịt cá nên làm đều tay để khi thành phẩm trông cá sẽ đẹp mắt hơn.

2. Nhiệt độ dầu chiên cá phải cao. Nên cho nhiều dầu để cá chiên vàng, giòn.

3. Nước sốt có thể điều chỉnh theo hương vị mà bạn yêu thích. Vị của món ăn này có thể là chua cay, chua ngọt…

4. Nên chần chín cà rốt trước khi dùng trang trí. Nên đặt cá ở một chiếc đĩa lớn, bề mặt phẳng món ăn trông sẽ đẹp và hấp dẫn hơn.