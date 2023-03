Hoa chuối được lấy ăn như một loại rau

Ông bà xưa có câu : "Chuối đằng sau, cau đằng trước". Có lẽ vậy, ở các làng quê Việt Nam, hầu như nhà nào cũng có vài bụi chuối sau nhà. Tuy nhiên chuối trồng lấy hoa ăn được như một loại rau thì chỉ có cây chuối hột, chuối xiêm…còn các loại chuối khác như chuối già hay chuối cau thì ko ăn được vì nó đắng và có nhiều mủ.



Hoa chuối vốn là nguyên liệu chế biến món ăn dân dã. Ảnh: A.C

Hoa chuối là phần trổ ra buồn chuối, khi hoa chuối trổ đủ buồng, thì người miền quê đã tận dụng phần còn lại là cái hoa chuối non cuối buồng rồi chế biếng thành nhiều món ăn hấp dẫn. Việc tận dụng phần hoa chuối non này không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết là rất lâu rồi, qua bao thế hệ. Và đến hôm nay, hoa chuối non vẫn là loại rau đồng đậm chất cây nhà lá vườn của người dân đất Việt.

Theo BS Huỳnh Tấn Vũ – Giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, hoa chuối là loại rau quen thuốc của người dân từ xa xưa. Một số nơi người ta còn sử dụng hoa chuối như một phương thuốc trong y học cổ truyền.

Từ xa xưa trong dân gian, món hoa chuối hầm móng giò được dùng như một bài thuốc giúp thông sữa, "gọi sữa về" cho phụ nữ sau sinh. Các món như hoa chuối nấu tôm, nộm hoa chuối… để em bé có thể nhận được nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ, giúp bé tăng trưởng và phát triển toàn diện.

Món ăn từ hoa chuối tuy đơn giản nhưng mang đậm chất miệt vườn của những vùng quê Nam Bộ yên bình, dễ dàng đi vào ký ức của bao người miền quê xa nhớ.

Trong hoa chuối giàu vitamin A, C, E và các chất khoáng cần thiết cho cơ thể và được sử dụng trong rất nhiều phương thuốc từ thời xa xưa để điều trị các rối loạn khác nhau.

Theo dược học cổ truyền, loại rau vị ngọt, tính lạnh, có công dụng hóa đàm nhuyễn kiên, bình can tiêu ứ, thông kinh hoạt lạc, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như ngực bụng đầy trướng, hay ợ chua, nôn nhiều đờm rãi, mắt hoa đầu choáng, đau tức vùng tim, chỉ khát nhuận phế, thông huyết mạch, lợi xương tủy…

Không chỉ lợi sữa, BS Vũ cho biết phụ nữ sử dụng hoa chuối thường xuyên để điều hòa kinh nguyệt vì chúng tăng hàm lượng progesteron ở phái đẹp. Đây là loại hormone giúp cân bằng chức năng kinh nguyệt và sinh sản. Hoa chuối làm tăng hemoglobin trong cơ thể vì chúng giàu sắt, thích hợp cho người thiếu máu. Chiết xuất methanol của hoa chuối có đặc tính chống oxy hóa, ổn định các gốc tự do trong cơ thể.

Người bị táo bón thích hợp sử dụng hoa chuối bởi đặc tính giàu chất xơ. Chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, điều chỉnh nhu động ruột và thải độc. Ăn thực phẩm giàu chất xơ cũng có lợi cho việc giảm cân.

Hoa chuối thái mỏng đưa vào bữa ăn như món ăn kèm hoặc chế biến thành salad. Uống nước ép hoa chuối thường xuyên rất có lợi cho sức khỏe.

Ngoài việc kháng viêm và điều trị vết thương thì thành phần chống oxy hóa cao trong hoa chuối còn có thể ngăn ngừa các gốc tự do có thể gây hại và phát sinh các bệnh nghiêm trọng như ung thư. Sử dụng hoa chuối trong bữa ăn để ngăn ngừa quá trình lão hóa của cơ thể, giúp cơ thể được duy trì sự tươi trẻ và khỏe mạnh.

Hoa chuối là một loại rau tự nhiên rất tốt cho việc cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, với các loại vitamin A, C, E giúp tăng cường miễn dịch, đồng thời còn cung cấp một lượng chất xơ cho cơ thể. Hoa chuối còn là một thực phẩm tốt cho người có vấn đề về tiêu hóa.

Từ loại rau quê dân dã "lên đời" thành đặc sản hạng sang

Việc tận dụng phần bắp chuối non này không biết có từ bao giờ, người ta chỉ biết rằng từ rất lâu đã hái chúng về ăn. Thậm chí, giờ nó còn trở thành đặc sản xuất hiện trong thực đơn tại các nhà hàng ở thành phố lớn. Hiện hoa chuối được rao bán trên trang thương mại điện tử với giá từ 30.000 – 60.000 đồng/cái, tùy loại.

Loại rau mày rất lạ lẫm nhưng thực sự ngon vô cùng. Nó hấp dẫn với màu vàng óng ánh cùng hương vị thơm lừng. ẢNh: A.C

Từ loại rau hoa chuối, người ta có thể chế biến thành những món ăn đậm chất quê nhưng không kém phần hấp dẫn như: gỏi hoa chuối, hoa chuối xào tỏi, hoa chuối xào mẻ, hoa chuối kho cà, hoa chuối nấu lươn,...

Ngày trước hoa chuối chỉ là loài rau dân dã gắn bó trong những bữa cơm ở miệt vườn. Nhưng với nhu cầu rau sạch ngày càng cao ở các thành phố, hoa chuối dần xuất hiện phổ biến trong những siêu thị, nhà hàng nơi phố thị.

Ở các nhà hàng bây giờ nộm hoa chuối có thể được cộng thêm nhiều thứ nguyên liệu khác chứ không còn dân dã như xưa, nhưng hương vị đặc trưng của loại rau này thì không thể nào phai nhạt. Đưa một gắp nộm hoa chuối vào miệng, nghe hương vị thanh đạm, dung dị, mộc mạc ấy tan dần mà thầm cảm ơn núi rừng đã ban tặng cho con người một loại cây có nhiều ý nghĩa đến vậy.