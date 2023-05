Nhắc đến loại rau vua chắchẳn không thể bỏ qua đậu cove (đậu que).

Loại rau này rất rẻ lại nhiều dưỡng chất và có thể chế biến thành các món ăn ngon.

Tác dụng của đậu cove

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong đậu cove có chứa rất nhiều protein, chất xơ cùng vitamin C. Bên cạnh đó, hàm lượng canxi trong loại đậu này được xác nhận là cao gấp 2 lần so với đậu nành và 7 lần so với thịt gà.

Có lẽ vì thế mà đậu cove được ví như “Vua bổ sung canxi” của các loại rau, thích hợp cho mọi đối tượng, người lớn ăn ngừa loãng xương, trẻ nhỏ tăng chiều cao vượt trội.

Đậu cove rất giàu canxi

Ngoài ra, loại rau này còn có một số tác dụng khác với sức khỏe như:

- Cung cấp protein giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, cực kỳ tốt với bệnh tiểu đường.

- Nhờ có lượng chất xơ nhiều, ăn đậu cove thường xuyên sẽ giúp giảm cholesterol trong máu và nhuận tràng.

- Hàm lượng vitamin C, nhóm B trong đậu giúp tăng cường hệ miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do có hại.

- Bổ sung sắt, kali, canxi, mangan, magie góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

- Giàu chất dinh dưỡng, ít calo nên cực kỳ tốt cho những ai đang muốn giảm cân, giữ dáng.

Đậu cove nấu món gì ngon?

Có rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ đậu cove để bạn tham khảo như:

- Đậu cove xào tỏi

- Đậm đà đậu cove xào thịt bò

- Lạ miệng đậu cove xào trứng non

- Bổ dưỡng đậu que xào tôm

Các món ăn bổ dưỡng chế biến từ đậu cove

- Thanh mát đậu cove xào cà rốt

- Giòn giòn đậu que xào cật heo

- Mềm thơm đậu que xào ức gà

- Đậu cove luộc

- Thơm giòn nộm đậu cove tai heo

Nhìn chung, loại rau này có thể dùng để chế biến rất nhiều món ăn khác nhau từ xào, luộc cho tới dùng làm nhân há cảo theo công thức dưới đây.

Cách làm há cảo nhân thịt đậu cove

Nguyên liệu:

- Đậu cove: 150g

- Thịt heo xay: 200g

- Rượu nấu ăn

- Dầu hào

- Muối

- Hành lá

- Gừng băm

- Bột làm há cảo

Các bước làm há cảo nhân đậu cove

Bước 1: Sơ chế đậu cove

- Đậu cove mua về nhặt sạch phần xơ rồi đem rửa thật sạch.

- Bắc nồi nước lên bếp, đun sôi sau đó cho đậu vào chần chín. Bước này sẽ giúp đậu cove không bị nhớt.

Chần sơ để đậu cove không bị nhớt

- Vớt đậu ra, để nguội rồi thái hạt lựu. Để đậu không bị chảy nước, mất màu, bạn cho thêm 1 chút dầu ăn vào trộn đều.

Bước 2: Làm nhân há cảo

- Cho đậu cove đã thái vào bát rồi thêm phần thịt heo xay vào.

- Bổ sung thêm hành lá, gừng thái nhỏ, dầu hào, rượu nấu ăn, muối.

Trộn đều đậu cove với thịt lợn xay

- Đảo đều hỗn hợp lên và ướp chừng 20 phút để nhân ngấm gia vị.

Bước 3: Vỏ há cảo

- Đổ bột há cảo ra bát rồi từ từ thêm nước vào nhào thành khối bộ dẻo, mịn, chạm vào không dính tay. Cho bột nghỉ chừng 15 - 30 phút.

Cán vỏ há cảo mỏng mịn

- Chia bột thành những phần bột bằng nhau và cán dẹt mỏng.

Bước 4: Gói há cảo

- Lần lượt múc nhân thịt đậu cove vào vỏ bánh và gói mép bột lại. Chú ý, ép chặt mép bột để bánh chắc chắn hơn.

Gói bánh

- Gói tới khi hết vỏ và nhân thì dừng lại.

- Rắc 1 lớp bột mỏng lên trên để bánh không bị dính vào nhau.

Bước 5: Luộc bánh

Khác với há cảo thường, loại bánh này sẽ luộc với nước thay vì hấp.

- Đun 1 nồi nước sôi rồi từ từ thả há cảo đã nặn vào.

Luộc há cảo

- Khi thấy há cảo nổi lên trên thì vớt ra rồi cho vào bát nước lạnh.

Vớt há cảo chín ra bát

Bước 6: Hoàn thành

Gắp há cảo ra đĩa và dùng khi còn nóng. Bánh có lớp vỏ dai dai, mềm mềm, nhân đậu cove và thịt đậm đà giàu dinh dưỡng, ngay cả người kén ăn cũng phải tấm tắc khen.

Vỏ bánh mỏng mềm, nhân đậm đà thơm ngon

* Mẹo giúp há cảo ngon, thơm như ngoài hàng

- Đậu cove được chần qua như thế sẽ dễ chín hơn.

- Phần nhân ướp trong vòng 20 phút để bánh ngấm gia vị.

- Đun sôi nước trong nồi mới cho há cảo vào.

Đậu cove bao nhiêu calo?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong đậu cove có hàm lượng calo cực kỳ thấp. Trung bình, cứ 100g đậu có thể chứa khoảng 31 calo. Con số này khá thấp so với các loại rau khác như đậu đũa 59 calo, đậu Hà Lan 81 calo, đậu bắp 33 calo.

Loại đậu giàu dinh dưỡng, ít calo

Mẹo chọn mua đậu cove ngon

Khi mua loại rau này, bạn nên chọn những quả có đặc điểm như sau:

- Cuống đậu còn xanh, tươi.

- Khi chạm vào đậu cảm giác thân chắc, giòn.

- Hạt đậu vừa phải không quá to hoặc quá nhỏ.

- Dáng đậu thuôn dài, phẳng, không lồi, lõm các nốt tròn.

- Tuyệt đối không mua đậu dài, bề mặt bóng và trên thân có phân đốt rõ ràng. Theo kinh nghiệm, đây là loại đậu bị phun thuốc trừ sâu nhiều, không tốt cho sức khỏe.

Nên chọn mua những quả đậu thuôn dài, không quá già

Cách bảo quản đậu cove luôn tươi



Loại rau này ăn khi mới hái là ngon và tốt cho sức khỏe nhất. Không nên để đậu quá lâu vì như thế sẽ khiến cho các chất dinh dưỡng bị hao hụt đi ít nhiều.

Khi mua đậu cove về nếu không ăn hết bạn có thể cất chúng vào ngăn mát của tủ lạnh và dùng trong khoảng 1 tuần.

Nếu bạn muốn cấp đông loại rau này thì nên nấu chín trước sau đó thấm khô nước rồi cho vào túi zip hút chân không.

Tuyệt đối không nhặt, cắt, rửa đậu cove nếu bạn chưa dùng đến nó vì như thế đậu sẽ nhanh hỏng hơn.