LỜI CẢM ƠN

Chồng, cha, ông của gia đình chúng tôi là: Ông Phạm Xuân Tích, sinh ngày 10/10/1943; quê quán: Xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Do lâm bệnh trọng đã từ trần hồi 4 giờ 12 phút ngày 2/12/2021 (tức ngày 28/10 năm Tân Sửu), hưởng thọ 79 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại khu 9, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Lễ an táng tại nghĩa trang xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; các Ban Xây dựng Đảng; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong và ngoài tỉnh; Hội Nông dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương, TP.Hà Nội và các tỉnh thuộc cụm thi đua số 1; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị trong tỉnh; Hội Nông dân các huyện, thành, thị; các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Ba, phường Minh Nông - TP.Việt Trì; các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bà con xóm giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin trân trọng cảm ơn Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Thanh Ba, Hội Nông dân tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 Quân khu 2; Ban Tổ chức lễ tang; cán bộ và nhân dân khu 9, xã Ninh Dân, xã Đại An đã giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn!

THAY MẶT GIA ĐÌNH: Bà quả phụ: Nguyễn Thị Hòa

Trưởng nam: Phạm Xuân Thịnh

Dâu trưởng: Nguyễn Thị Phương Hạnh