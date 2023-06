Long An: Chuẩn bị thời điểm, vị trí khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

Chiều 9/6, Phó Giám đốc Sở GTVT Long An Trần Thiện Trúc cho biết, đến nay mọi công việc chuẩn bị khảo sát vị trí để làm sân bãi lễ khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành. Theo đó, xác định khu vực xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An) tiếp giáp huyện Bình Chánh (TP.HCM) chọn làm vị trí chờ ngày phát lệnh khởi công.

Dự án đường Vành đai 3 đi qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An cơ bản đã hoàn thành chuẩn bị làm lễ khởi công trong tháng 6. Ảnh: Thiên Long

Cũng theo Sở GT-VT Long An, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 76,34km đi qua TP.HCM cùng 3 tỉnh lân cận là Đồng Nai, Bình Dương, Long An và được chia thành 8 dự án thành phần.

Cụ thể, đoạn qua huyện Bến Lức với chiều dài toàn tuyến 6,84km có 395 hộ ở xã Tân Hòa, Tân Bửu, Mỹ Yên bị ảnh hưởng, cần phải khẩn trương di dời tái định cư nơi ở mới. Thời điểm hiện tại, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án thành phần 7 cho Sở GTVT Long An, dự án thành phần 8 (GPMB) cho UBND huyện Bến Lức làm chủ đầu tư.

UBND huyện Bến Lức thông tin, tiến độ chi trả được 365/395 hộ (đạt 92,4%) tổng số tiền 786,9/835,7 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 94,16%), diện tích 40,8/43 ha (đạt 94,8%), như vậy cơ bản hoàn thành. Theo danh sách, hiện còn 30 hộ chưa đồng ý nhận tiền với lý do, chưa đồng ý với đơn giá bồi thường, hỗ trợ số tiền hơn 47 tỷ đồng.

Một số hộ dân nằm trên đường Vành đai 3 qua địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang di dời, giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: Thiên Long

Để đẩy nhanh tiến độ kịp giao mặt bằng, UBND xã Tân Bửu, Tân Hòa, Mỹ Yên phân công cán bộ trực tiếp cùng người dân tháo gỡ, đi đến thống nhất chủ trương để nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án. Về tái định cư, UBND huyện tiến hành xem xét chính sách tái định cư cho 127 trường hợp có nhà ở, đất ở bị ảnh hưởng.

Trong số này có 110 trường hợp đủ điều kiện được bố trí tái định cư bằng lô nền, 17 trường hợp được hỗ trợ tái định cư bằng tiền.

Phó Giám đốc Sở GT-VT Long An khẳng định, cơ bản hoàn thành so với kế hoạch, các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ. Đối với kế hoạch khởi công trung tuần tháng 6/2023, tỉnh Long An vẫn đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Việc đẩy nhanh tiến độ đền bù, hỗ trợ tái định cư cho dân, đồng thời xúc tiến nhanh thời điểm khởi công dự án cho thấy, tỉnh Long An đã phấn đấu, đáp ứng chỉ đạo và sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.