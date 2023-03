Long An: Không để tái diễn việc vận chuyển hầm đất Thành Lắm Nhơn Hòa vi phạm an toàn giao thông

Long An: Không để tái diễn việc vận chuyển hầm đất Thành Lắm Nhơn Hòa vi phạm an toàn giao thông Long An: Không để tái diễn việc vận chuyển hầm đất Thành Lắm Nhơn Hòa vi phạm an toàn giao thông

Sau khi người dân phản ánh, báo chí lên tiếng về vi phạm của các phương tiện chở đất trên đường, UBND huyện Tân Thạnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng quyết liệt vào cuộc lập lại trật tự an toàn giao thông, xử lý vận chuyển đất đảm bảo vệ sinh môi trường.

