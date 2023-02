Luôn tay quạt than nướng cá thu, dân Cửa Lò ở Nghệ An, mặt trời đi ngủ là có tiền triệu Luôn tay quạt than nướng cá thu, dân Cửa Lò ở Nghệ An, mặt trời đi ngủ là có tiền triệu

Sau Tết, ngày nào cơ sở của bà Lan ở phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An các bếp than đều đỏ rực, nướng gần nửa tấn cá thu nhưng vẫn không đủ hàng cho các thương lái tới mua.

Bình luận 0