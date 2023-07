Lý do người dùng chuộng mua xe ô tô cũ màu trắng

Chống bụi bẩn tốt hơn

Ưu điểm đầu tiên của xe màu trắng là khả năng chống bám bẩn tốt, do đó cũng tiết kiệm được nhiều chi phí vệ sinh, lau chùi bảo dưỡng xe. Nhiều tài xế đã sử dụng xe màu trắng cho biết, xe dù đã sử dụng nửa tháng nhưng khi nhìn không thấy bị bụi bẩn, bụi bặm phủ trên xe phải quan sát kỹ mới thấy.

Do đó, số lần rửa của xe màu trắng về cơ bản sẽ ít hơn xe màu đen và nước sơn của xe màu trắng sẽ không dễ bị bẩn như xe màu đen.

An toàn hơn về độ phản quang

Theo các nghiên cứu, xe màu trắng có độ phản quang của thân xe cao hơn so với các màu sơn xe khác, vì thế độ an toàn cao hơn. Hãy tưởng tượng dù trời mưa bão hay đêm tối, thì chính vì lớp sơn xe màu trắng có độ phản quang cao nên dễ được các chủ xe khác phát hiện hơn, điều này đương nhiên làm giảm tỷ lệ tai nạn giao thông.

Do đó, xét từ góc độ an toàn của màu sơn, xe màu trắng có độ an toàn cao nhất, tiếp theo là xe màu xám bạc, xe màu đen có độ an toàn kém nhất.

Hấp thụ nhiệt ít

Ưu điểm này thấy rõ nhất khi bạn sử dụng ô tô trong thời tiết mùa hè nóng nực. Nếu ô tô màu trắng và ô tô màu đen cùng phơi nắng thì nhiệt độ bên trong xe màu trắng sẽ thấp hơn xe màu đen.

Vì vậy, đối với mùa hè, người ngồi xe màu trắng thoải mái hơn, tần suất sử dụng điều hòa cũng thấp hơn so với xe màu đen, đương nhiên sẽ tiết kiệm điện hơn.

Tỷ lệ duy trì giá trị xe hơi màu trắng cao

Sau tất cả những ưu điểm kể trên, một chiếc xe màu trắng thường tạo cho người nhìn cảm giác màu sắc đẹp và hoàn mỹ nên dù là xe đã qua sử dụng nhiều năm vẫn có màu trắng, có thể có giá trị hơn.

Lấy ví dụ nếu mua đồng thời hai chiếc ô tô cùng nhãn hiệu và kiểu dáng, một chiếc xe màu trắng và chiếc xe màu đen, nếu tình trạng xe vẫn như cũ, giá một chiếc xe đã qua sử dụng cho xe trắng sẽ cao hơn xe đen.