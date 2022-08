Chia sẻ với Dân Việt, diễn Lý Hùng cho biết, gần 30 năm qua anh với bạn diễn Diễm Hương – người đã đóng chung cùng anh hàng chục bộ phim và từng khiến nhiều người tưởng nhầm là vợ chồng bị mất liên lạc. Diễm Hương theo gia đình sang định cư ở nước ngoài, còn anh vẫn hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam.

Lý Hùng gặp lại Diễm Hương sau 30 năm mất liên lạc. Ảnh: NVCC.

Mới đây, trong dịp họp lớp Diễn viên khóa I - trường Điện ảnh Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh anh đã vô cùng bất ngờ khi gặp lại Diễm Hương. Theo đó, Diễm Hương đã bí mật từ nước ngoài về nước dịp này để tạo bất ngờ cho các thành viên trong lớp.

"Không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn trong lớp đều bất ngờ vì sự xuất hiện của Diễm Hương. Lâu… rất lâu rồi không gặp Diễm Hương nên sự xuất hiện của cô ấy khiến mọi người tíu tít nói cười, nhắc nhớ bao nhiêu chuyện cũ. Buổi tiệc vì thế mà thật ấm áp, tràn đầy niềm vui. Anh em trong lớp, người kể lại kỷ niệm xưa, người vào bếp nấu ăn, ăn xong lại hát karaoke, mỗi người hát một bài.

Lý Hùng - Diễm Hương nâng ly mừng ngày hội ngộ. Ảnh: NVCC>

Riêng Lý Hùng - Diễm Hương hát song ca bài "Say you will" vì đây là bài mà lúc hai chúng tôi còn đang nổi tiếng thường đi khắp các tỉnh, thành phố biểu diễn cùng nhau. Tiệc họp mặt của lớp tan mà không ai muốn về vì cứ lưu luyến, vấn vương mãi… Tiệc bắt đầu từ 12 giờ trưa mà đến 8 giờ tối mọi người mới chịu về", diễn viên Lý Hùng chia sẻ.

Theo Lý Hùng, Diễm Hương vẫn trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng và dễ thương như thế. Có khác chăng là giờ nữ diễn viên để tóc ngắn và gầy hơn một chút so với trước. Cả hai đã nói với nhau rất nhiều chuyện ngày xửa ngày xưa, có những lúc cười không dừng lại được nhưng cũng có những lúc rơm rớm nước mắt.

"Diễm Hương có tiết lộ là hiện cô ấy đang sống cùng gia đình ở Mỹ. Cuộc sống thoải mái và hạnh phúc, các con của cô ấy đã lớn. Thỉnh thoảng cô ấy cũng có về Việt Nam để thăm gia đình nhưng bận việc này, việc kia nên không tiện liên hệ với bạn bè. Chúng tôi chia tay nhau và hẹn năm sau họp lớp sẽ đông vui hơn và nhiều thời gian hơn", Lý Hùng bộc bạch.

Lý Hùng - Diễm Hương cùng các thành viên trong lớp chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: NVCC.

Lý Hùng - Diễm Hương từng bị khán giả tưởng nhầm là vợ chồng

Trước đó, chia sẻ với Dân Việt, Lý Hùng cũng cho biết, những năm của thập niên 90, khi dòng phim thị trường (còn gọi là "phim mỳ ăn liền") phát triển, anh được đóng cặp với rất nhiều "mỹ nhân màn ảnh" như: Diễm Hương, Thu Hà, Giáng My, Việt Trinh, Y Phụng, Mộng Vân… Tuy nhiên, đóng nhiều nhất vẫn là với Diễm Hương. Vì đóng chung nhiều phim, lại toàn đóng vai tình nhân nên khán giả mặc định luôn hai người là vợ chồng ngoài đời. Và bản thân Lý Hùng đã phải nhiều phen khổ sở giải thích cho khán giả nhưng có nhiều người vẫn không tin lời anh nói.

"Thực ra, chuyện các diễn viên đóng cặp với nhau ăn ý quá nên được người mến mộ ghép đôi là chuyện rất bình thường. Tôi với Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Giáng My… bị người ta gán ghép rất nhiều trong những năm thập niên 90. Sở dĩ bị ghép như thế là bởi chúng tôi đóng người yêu, người tình, vợ chồng…. mùi mẫn quá nên người ta gán ghép cũng phải thôi.

Lý Hùng - Diễm Hương song ca đầy tình tứ sau 30 năm gặp lại. Clip: Lý Hùng.

Tôi không cảm thấy khó chịu mà còn lấy làm vui vì được mọi người yêu thương. Nhưng đúng là trong những năm tháng làm nghề hồi đó, tôi phải đối diện với rất nhiều câu chuyện mà bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy buồn cười. Đó là mỗi lần đi lưu diễn ra miền Trung, miền Bắc, nhiều người cứ hỏi "Sao Lý Hùng không dắt vợ theo?". Tôi ngớ người hỏi lại "Ủa, tôi đã cưới vợ lần nào đâu mà dắt?".

Người ta bảo "Lý Hùng giỡn hoài, Diễm Hương là vợ Lý Hùng mà". Rồi thậm chí có một số người thấy chúng tôi chụp chung với nhau trong trang phục cô dâu chú rể cùng một em bé trên ảnh lịch nên hiểu lầm tôi đã có con với Diễm Hương. Sự hiểu lầm này lan rộng tới mức giải thích kiểu gì khán giả cũng không chịu tin. Nhiều người bảo "Anh đừng có xạo, anh có con với Diễm Hương ai cũng biết cớ sao phải giấu".

Sau này, ngay cả khi không còn đóng phim chung nữa, nhiều khán giả vẫn viết hàng tá thư tay về đề nghị tôi cưới Diễm Hương để họ được xem đám cưới. Tôi phải thuê mấy trợ lý viết thư tay giải thích cho từng khán giả để họ hiểu.

Thời đó chưa có mạng internet, chưa có mạng xã hội, chưa có hộp thư điện tử... nên toàn viết thư tay để gửi cho khán giả mến mộ. Nhiều hôm, tôi phải thức đến tận 2 – 3 giờ sáng để viết hàng chục bức thư hồi đáp cho người hâm mộ. Nhiều khi mệt quá, không viết nổi, tôi phải đọc cho trợ lý viết hộ để còn kịp hồi âm cho người ta", Lý Hùng vui vẻ kể.

Theo Lý Hùng, Diễm Hương là một người sống khép kín, ít giao lưu và không thích sự ồn ào. Thời đó, cô đi đâu cũng có mẹ đi cạnh hỗ trợ vì thế cứ diễn xong là hai mẹ con lại lên xe đến đoàn phim khác. Nhiều "đối tượng" muốn tiếp cận người đẹp để trò chuyện nhưng cũng phải dè chừng.

Lý Hùng, Diễm Hương, Mộng Vân, Ngọc Hiệp, Võ Thế Vỹ, Thế Phương. Ảnh: NVCC.

"Tôi còn nhớ rất rõ, thời đó, Diễm Hương có một sở thích rất đặc biệt đó là lượm những cành hoa rơi xuống đất cài lên tóc mình. Cài lên tóc xong làm duyên rồi nhờ người chụp ảnh. Thời đó, thỉnh thoảng, Diễm Hương vẫn hồn nhiên như thế. Cũng có lúc Diễm Hương thể hiện sự tinh nghịch nhưng nhẹ nhàng và dễ thương chứ không phải như những người cá tính mạnh", Lý Hùng bày tỏ thêm.

Nam diễn viên "Phạm Công – Cúc Hoa" tiết lộ rằng, anh từng bị bạn diễn Diễm Hương đẩy suýt ngã vì diễn cảnh hôn hơi lâu so với bình thường. Cảnh này khiến "mỹ nhân màn ảnh" một thời ngại ngùng và đỏ ửng mặt.