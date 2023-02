Messi thắng giải The Best 2022 Messi thắng giải The Best 2022

Siêu sao Lionel Messi đã vượt mặt hai người đồng nghiệp Kylian Mbappe và Karim Benzema để ẵm giải The Best 2022.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Messi trở thành chủ nhân của giải thưởng The Best sau lần đầu năm 2019 - thời điểm anh còn khoác áo Barcelona. Như vậy, tiền đạo thuộc biên chế PSG đã cân bằng kỷ lục đoạt giải The Best của Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski (cùng 2 lần).

The Best 2022 đánh giá thành tích của các ứng viên từ ngày 8/8/2021 đến 18/12/2022. Với việc cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 một cách thuyết phục, Messi đã nhận được điểm số cao nhất, vượt qua Mbappe và Benzema. Công bằng mà nói, cả Mbappe và Benzema đều xứng đáng đứng trên bục cao nhất của The Best 2022. Mbappe đã trải qua mùa 2021/22 bùng nổ với 39 bàn cùng 26 đường kiến tạo sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường cho PSG. Anh còn cùng đội chủ sân Công viên các Hoàng tử vô địch Ligue 1. Tại World Cup 2022, Mbappe thể hiện phong độ siêu việt để đưa tuyển Pháp vào trận chung kết. Bản thân anh cũng ẵm giải Vua phá lưới. Đáng tiếc, Mbappe đã không thể chạm tay vào chức vô địch. Trong khi đó, Benzema đã trải qua mùa 2021/22 phi thường trong màu áo Real Madrid. Anh là ngôi sao sáng nhất góp sức giúp Los Blancos đoạt cú đúp danh hiệu cao quý gồm Champions League và La Liga. Benzema còn bỏ túi giải Vua phá lưới La Liga với 27 pha lập công. Tính trên mọi đấu trường, chân sút 35 tuổi có cho mình 44 bàn cùng 15 bàn trên mọi đấu trường - con số thực sự khủng khiếp. Dù vậy, điểm trừ của Benzema là anh không có bất kỳ đóng góp nào cho tuyển Pháp tại World Cup 2022 vì chấn thương. Với Messi, anh không có phong độ tốt trong màu áo PSG ở mùa 2021/22. Dù vậy, trái ngược với Benzema, điểm cộng của cựu siêu sao Barca là anh lại tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2022 và cùng tuyển Argentina đoạt chiếc cúp vàng danh giá. Cá nhân Messi cũng ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, và chính những sự khác biệt này đã giúp Messi chiến thắng ở giải The Best 2022. Tóm lại, cả Messi, Mbappe và Benzema đều trải qua một năm đáng nhớ nhưng không thực sự trọn vẹn ở cấp CLB lẫn ĐTQG. Trong cái thiếu sót đó, Messi nhỉnh hơn 2 ứng viên nặng ký còn lại nhờ màn trình diễn đỉnh cao tại Qatar và chức vô địch World Cup mà mọi cầu thủ đều mơ ước. Ở hạng mục nam thủ môn xuất sắc nhất, không có gì bất ngờ khi Emiliano Martinez của Aston Villa và tuyển Argentina giành chiến thắng. Martinez đã trải qua kỳ World Cup thăng hoa cùng Argentina với những pha cứu thua ngoạn mục để giúp đội nhà đoạt chức vô địch. Ở hạng mục nam HLV xuất sắc nhất, thêm một người Argentina nữa được vinh danh, đó là Lionel Scaloni. Bằng tài thao lược của mình, chiến lược gia 44 tuổi đã lập đại công để đưa tuyển Argentina lên đỉnh thế giới. Scaloni đã vượt mặt 2 HLV tài ba khác là Carlo Ancelotti (Real Madrid) và Pep Guardiola (Man City). Giải FIFA Puskas Award - Bàn thắng đẹp nhất năm - thuộc về Marcin Oleksy, vận động viên khuyết tật với cú ngả người móc bóng đẹp mắt trong trận đấu giữa Warta Poznan và Stal Rzeszow. Giải Fair Play của năm thuộc về hậu vệ Luka Lochoshvili của Wolfsberger, khi anh ứng phó nhanh chóng giúp cứu sống Georg Teigl phía Austria Wien trong một trận đấu tại giải VĐQG Áo. Các giải thưởng được trao tại FIFA The Best 2022 1. Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Lionel Messi (PSG/Argentina) 2. Thủ môn nam xuất sắc nhất: Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina) 3. HLV nam xuất sắc nhất: Lionel Scaloni (Argentina) 4. Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Alexia Putellas (Barcelona/Tây Ban Nha) 5. Thủ môn nữ xuất sắc nhất: Mary Earps (Man United/Anh) 6. HLV nữ xuất sắc nhất: Sarina Wiegman (Anh) 7. Bàn thắng đẹp nhất năm (Puskas Award): Marcin Oleksy (Warta Poznan - Stal Rzeszow, PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2022) 8. Giải Fair Play: Luka Lochoshvili (Wolfsberger) 9. Cổ động viên của năm: Fan Argentina (Sự ủng hộ nhiệt thành của họ khi tới Qatar cổ vũ cho đội nhà tại World Cup 2022, và sau đó là hàng triệu người hâm mộ chào đón đội tuyển ở Buenos Aires sau chức vô địch) "Messi phố Núi" trở thành cứu tinh cho CLB TP.HCM 20/02/2023 11:10

