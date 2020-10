Mở bán tòa C2 Vinhomes New Center – biểu tượng sống hiện đại tại TP.Hà Tĩnh

Tọa lạc tại vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố Hà Tĩnh, Vinhomes New Center là dự án căn hộ cao cấp đầu tiên và duy nhất tại thành phố Hà Tĩnh đến thời điểm hiện tại. Với mong muốn mang phong cách và tiêu chuẩn sống cao cấp của Vinhomes từ các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh đến với người Hà Tĩnh, Vinhomes New Center nổi lên như một biểu tượng sống hiện đại được đông đảo người dân Hà Tĩnh đón nhận.



Tiếp nối sự thành công của tòa căn hộ C1 với 456 căn hộ đã sẵn sàng bàn giao và đi vào vận hành từ 10/2019, Vinhomes tiếp tục mở bán tòa căn hộ C2 dự án Vinhomes New Center.

Tòa C2 sở hữu bộ ba tầm nhìn đắt giá với một mặt hướng đường lớn Hàm Nghi, một mặt hướng trung tâm thành phố, nơi bao quát trọn vẹn màn trình diễn pháo hoa mỗi đêm giao thừa và mặt còn lại ôm trọn các tiên ích nội khu đẳng cấp như: quảng trường trung tâm sôi động có diện tích lên tới 3700m2 và cảnh quan xanh mát đến từ hệ thống tiện ích thể thao.

Tòa căn hộ C2 sở hữu tâm điểm tiện ích, hướng quảng trường trung tâm của dự án

Nổi bật trong đó là bể bơi ngoài trời gần 1.000m2, vườn nướng BBQ; bộ ba sân chơi trẻ em, sân vận động và sân chơi sáng tạo. Tại đây, cư dân cũng được thừa hưởng môi trường sống trong lành, tiện nghi đến từ hàng loạt tiện ích chung ngay trong nội khu gồm tổ hợp sân thể thao liên hoàn (sân cầu lông, sân tennis, sân tập gym ngoài trời) và các chòi nghỉ, đường dạo rợp bóng cây xanh.



Bể bơi rộng tới 1000m2 ngay dưới chân tòa nhà mang tới đặc quyền thư giãn cao cấp "như resort" chưa từng có tại Hà Tĩnh cho cư dân C2

Không chỉ cung cấp không gian sống phù hợp để phát triển thể chất – tinh thần cho các cư dân nhí, C2 còn nằm tại tâm điểm giáo dục, đảm bảo sự an tâm cho cha mẹ về môi trường giáo dục con trẻ. Bao quanh khu vực sống là hệ thống các trường học từ Mầm non đến Trung học phổ thông đạt chuẩn chất lượng cao như: Trường Mầm non Vinschool, Trường tiểu học Thạch Linh, Trường THCS Lê Văn Thiêm, Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein.

Ngoài hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ, cư dân C2 còn dễ dàng kết nối tới các trung tâm giải trí, mua sắm, hành chính trọng yếu của thành phố. Tọa độ trung tâm mới của dự án cho phép cư dân có thể nhanh chóng di chuyển trong vòng 3 – 8 phút tới các điểm đến nổi bật: khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh, TTTM Vincom Plaza, bến xe khách mới, chợ Cầu Đông, hồ Lý Tự Trọng, chợ Hà Tĩnh hay các cơ quan hành chính như: Sở Công thương, Sở Giáo dục & Đào tạo….

Tòa căn hộ C2 được thiết kế với 25 tầng nổi và một tầng hầm, chưa kể bãi đỗ xe ngoài trời nằm ngay bên hông tòa. Loại hình căn hộ đa dạng từ studio, 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, có diện tích từ khoảng 27,0 m2 đến 72,3 m2, đem đến sự lựa chọn phong phú, đáp ứng mục đích sử dụng đa dạng của khách hàng. Kiến trúc của các căn hộ mang phong cách thiết kế hướng tâm, hiện đại và khoa học, có không gian riêng, nhưng vẫn đảm bảo không gian chung cho cả gia đình sinh hoạt, gắn kết.

Căn hộ tòa C2 Vinhomes New Center có thiết kế sang trọng, hiện đại, và thông minh giúp tối ưu không gian và công năng sử dụng

Là sản phẩm mang thương hiệu Vinhomes - tập đoàn Vingroup, tòa căn hộ C2 được xây dựng và vận hành dịch vụ quản lý chuyên nghiệp chuẩn Vinhomes, đem đến cuộc sống sang trọng, tiện nghi, an toàn như tại các Khu đô thị cao cấp của Vinhomes trên toàn quốc.

Hiện, tòa căn hộ C2 đã hoàn thiện xây dựng, sẵn sàng đón các cư dân về ở. Nhân dịp mở bán, Chủ đầu tư dành tặng nhiều ưu đãi như: 02 năm đầu tiên miễn phí phí dịch vụ kể từ ngày đến hạn bàn giao, tặng 05 chỉ vàng – chiết khấu vào giá bán căn hộ (trước VAT và KPBT), gói nội thất tương đương 2% trị giá căn hộ (trước VAT và KPBT) và voucher mua xe VinFast Fadil trị giá 70.000.000 đồng cho 20 khách hàng đầu tiên đặt mua căn hộ C2 tại sự kiện mở bán chính thức ngày 10/10/2020.

Ngoài ra, khách hàng được ưu đãi vay lên tới 70% giá trị căn hộ. Chủ đầu tư hỗ trợ ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% lên tới 65% giá trị trong 1 năm, nhưng không muộn hơn ngày 15/10/2021, hoặc chiết khấu không vay vốn ngân hàng lên tới 5% giá trị căn hộ (trước VAT và KPBT).

Hotline: 091 752 1818

Website: https://newcenter.vinhomes.vn/

Địa chỉ: Đường Hàm Nghi, Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đại lý phân phối:

Công ty TNHH Fami Land

Địa chỉ: Đường Hàm Nghi, Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 094 556 0909.