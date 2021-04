Món bún chua đầu cá hồi thanh mát đổi vị, xua tan oi bức đầu hè

Với món bún chua đầu cá hồi sau khi nấu xong có vị chua ngọt, đầu cá béo, thịt mềm, đậu bắp, giá, bạc hà vừa chín tới nên vẫn giữ được vị ngon và giòn. Bún chua đầu cá hồi là một món dễ ăn và cũng rất dễ nấu, thích hợp dùng cho tất cả mọi người, nhất là các bé nhỏ đang kỳ ẩm ương chán ăn cơm.

Dân Việt sẽ hướng dẫn cách chế biến món bún chua đầu cá hồi như sau:

Nguyên liệu món bún chua đầu cá hồi

- 500g đầu cá hồi

- 2 trái cà chua

- 5 trái đậu bắp

-1 vắt me chín

- 100g giá đỗ

- 200g bạc hà

- 1/4 trái thơm

- Tỏi băm, ớt băm

- Gia vị: muối, nước nắm, đường, bột ngọt, tiêu

Cách nấu món bún chua đầu cá hồi

Bước 1:

Sơ chế cà chua, đậu bắp, bạc hà, giá:

- Cà chua sau khi mua về rửa sạch, rồi dùng dao cắt làm tư. Đậu bắp rửa sạch, bỏ phần đầu, cắt thành từng khúc cho vừa ăn.

- Bạc hà tước bỏ phần xơ phía bên ngoài, cắt xéo thành từng khúc nhỏ vừa ăn.

- Với giá, bỏ đi những cọng già, rửa sạch, để vào rồi cho ráo nước. Thơm rửa sạch, cắt thành từng lát vừa ăn.

Sơ chế me và cá hồi:

- Cho me vào một cái chén, đổ vào đó một chút nước ấm, ngâm cho me hòa tan vào nước, rồi lọc lấy nước cốt me.

- Cắt đầu cá hồi thành từng miếng nhỏ vừa ăn, rửa qua nước muối loãng cho bớt mùi tanh, rồi rửa sạch với nước lạnh.

- Để khử hết mùi tanh của cá hồi, cho cá hồi vào tô nhỏ, rồi cho tiếp một ít rượu trắng và gừng đập dập vào, ướp trong 5 - 10 phút, sau đó rửa sạch.

Bước 2: Ướp cá

Cá hồi sau khi rửa sạch, cho vào tô ướp với một ít muối, nước mắm, tỏi băm và ớt băm trong 10 phút cho cá thấm gia vị.

Bước 3: Nấu canh chua/ nước dùng bún

- Bắt một cái nồi lên bếp, cho một ít dầu ăn vào, khi dầu nóng cho tiếp vào phần tỏi băm, phi cho vàng thơm rồi cho cà chua vào đảo đều. Cho cà chua vào xào trước khi nấu canh giúp canh chua có màu đẹp và thơm hơn.

- Tiếp theo, cho nước lọc vào đun cho sôi, khi nước đã sôi cho tiếp phần cá đã ướp và nước me vào, nấu 15 - 20 phút cho cá chín.

- Trong quá trình nấu canh, dùng muôi vớt bỏ lớp bọt bên trên, sau 20 phút cá đã chín cho đậu bắp, bạc hà, thơm và giá vào, nêm nếm với gia vị cho vừa ăn, nấu tiếp 2 phút rồi rắt bếp.

Vậy là nước bún chua đầu cá hồi đã xong, bún trụng kỹ cho ra tô, rắc lên một ít tiêu (bé nhỏ không rắc) và một ít ngò gai lên, thưởng thức thôi nào.

Món bún cá hồi này nên dùng lúc nóng, chấm với nước mắm có một ít ớt cắt nhỏ là ngon nhất. Vị mặn mặn, cay cay của mắm ớt rất hợp với vị ngọt của cá hồi, làm ngay món này để cả nhà cùng thưởng thức.

Chúc các bạn thành công với món bún chua đầu cá hồi!

* Món ăn và hình ảnh do Fb Ngoc Van Nguyen thực hiện.