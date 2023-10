Một câu lạc bộ ở Ninh Bình tổ chức ngày hội nông sản an toàn, kỷ niệm 93 năm thành lập Hội NDVN

Tham dự "Ngày hội nông sản an toàn năm 2023" có đông đảo đại diện các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình về dự.

Clip: Nhiều sản phẩm xuất hiện trong "Ngày hội nông sản an toàn năm 2023" tại Ninh Bình.

Dịp này, Câu lạc bộ Nông sản an toàn tỉnh Ninh Bình đã trao quyết định kết nạp 13 thành viên mới, qua đó nâng tổng số thành viên của câu lạc bộ hiện là 56 người.

Anh Đỗ Văn Toàn (xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh) thành viên mới Câu lạc bộ Nông sản an toàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Anh Đỗ Văn Toàn (sinh năm 1991, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh) vui mừng: "Nay em chính thức nhận quyết định là thành viên của Câu lạc bộ Nông sản an toàn tỉnh Ninh Bình, em rất vui và hứa thực hiện đúng quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Đồng thời, tham gia và thực hiện tốt nghĩa vụ của tổ chức hội tại địa phương".

Toàn cảnh "Ngày hội nông sản an toàn năm 2023" tại Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, các thành viên trong Câu lạc bộ nông sản an toàn tỉnh Ninh Bình những năm qua luôn tích cực mở rộng kinh doanh, sản xuất làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho nhiều lao động có công việc ổn định cụ thể như: Cửa hàng nông sản an toàn Sông Vân, Nông sản an toàn Khánh Thành…

Yến sào Huân Hòa Ninh Bình xuất hiện trong "Ngày hội nông sản an toàn năm 2023". Ảnh: Vũ Thượng

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào "Nông dân Ninh Bình nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần" do Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình phát động, câu lạc bộ đã triển khai đến các thành viên. Qua đó, có 23 cửa hàng thực hiện hiện gắn biển điểm bán hàng hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần.

Các sản phẩm chế biến từ cá rô Tổng Trường Ninh Bình món đặc sản tiến vua. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Nguyễn Ngọc Tiên-Chủ nhiệm Câu lạc bộ nông sản an toàn tỉnh Ninh Bình cho biết: "Việc tham gia câu lạc bộ giúp các thành viên trao đổi sản phẩm, từng bước phát triển, kinh doanh có hiệu quả. Ngoài ra, giúp đỡ các đơn vị sản xuất nông sản an toàn trong câu lạc bộ có đầu ra ổn định, hỗ trợ các đơn vị sản xuất còn yếu, thiếu".