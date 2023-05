Với mô hình nuôi gà đẻ, sản xuất con giống gia cầm, ông Trần Văn Tường (phường Trang Hạ, TP.Từ Sơn) là một trong những điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.



Ông Tường cho biết, ông khởi nghiệp từ nuôi gà đến nay đã gần 30 năm. Ban đầu chưa có kinh nghiệm, ông gặp nhiều thất bại do dịch bệnh, mất giá… Song nhờ kiên trì và tích cực áp dụng những kỹ thuật mới, con giống mới và nắm bắt nhu cầu của thị trường, ông đã từng bước phát triển mô hình của gia đình.

Mô hình nuôi gà đẻ, sản xuất con giống gia cầm của ông Trần Văn Tường ở phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, Bắc Ninh). Ảnh: Khương Lực.

Năm 2021, ông Tường đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng lạnh nuôi 4 vạn gà bố mẹ theo quy trình khép kín, sửa dụng máy cho ăn và uống nước tự động nhằm hạn chế dịch bệnh, giảm chi phí nhân công. Cùng với đó là hệ thống tường bao, máy phát điện dự phòng, máy ấp trứng… Toàn bộ thiết bị đều được nhập khẩu, bảo đảm nhiệt độ, độ ẩm chuồng luôn duy trì ở mức phù hợp giúp đàn gà phát triển ổn định.

Hiện mỗi năm, gia đình ông cung cấp ra thị trường hơn 300.000 con gia cầm giống chất lượng, cho doanh thu khoảng 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập ổn định 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tần - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Từ Sơn cho biết: Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là phong trào trọng tâm, Hội ND TP.Từ Sơn chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn hội viên đăng ký các danh hiệu thi đua. Hiện nay, Hội ND TP.Từ Sơn đã có 56.187 lượt hộ đạt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như: Mô hình nuôi nhím của hội viên Nguyễn Ngọc Tuấn (Đồng Nguyên); nuôi gà đẻ, gà giống của hội viên Trần Văn Tường (Trang Hạ); sản xuất đỗ gỗ mỹ nghệ của hội viên Vũ Thị Mai (Đồng Kỵ), hội viên Ngô Ngọc Bích (Hương Mạc), dệt may của hội viên Nguyễn Thị Hào, làm màn chụp của hội viên Nguyễn Hữu Thảo (Tương Giang); siêu thị, đồ gỗ mỹ nghệ của hội viên Nguyễn Thị Hòa (Hương Mạc)…

Bà Nguyễn Thị Thanh Tần khẳng định, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa. Từ phong trào đã khích lệ nhiều hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố đến cuối nhiệm kỳ là 0,73%.