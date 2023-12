Một ông nông dân Bình Định trồng bưởi đặc sản, cây thấp tè đã ra trái quá trời, thu 200 triệu/năm

Theo ông Minh, lúc trước gia đình ông trồng các loại hoa màu, nhưng do phần đất của gia đình ở vùng trũng thấp nên hiệu quả mang lại không cao, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Năm 2017, được Phòng Nông nghiệp huyện hỗ trợ cây giống và kỹ thuật trồng bưởi da xanh, ông Minh mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích 1ha đất vườn kém hiệu quả sang trồng bưởi.



Ông Đỗ Văn Minh, nông dân trồng bưởi đặc sản-bưởi da xanh bên vườn bưởi da xanh của gia đình tại thôn Vạn Khánh, xã An Hòa, huyện An Lão, (tỉnh Bình Định) Ảnh: Diệp Diệu.

Trước khi trồng bưởi, ông Minh lên liếp và đắp thành mô cao, nhằm giúp bộ rễ của cây thông thoáng, kết hợp trồng với khoảng cách hợp lý để cây phát triển. Để bảo đảm tỷ lệ hoa đậu trái cao, ông Minh chăm bón rất kỹ từ lúc cây mới ra hoa. Ngoài ra, ông chú trọng khâu cắt cành, tạo tán, tỉa trái để giúp cây mang số lượng trái vừa đủ, chỉ để lại những trái có kích cỡ đều nhau, không bị bệnh, nhờ vậy trái bưởi lớn rất đều và tròn.

Với chế độ chăm sóc phù hợp, chỉ sau khoảng 3 năm trồng, vườn bưởi đã bắt đầu cho trái chiến. Đến nay, vườn bưởi da xanh của ông Minh đã được hơn 6 năm tuổi, với khoảng 300 gốc bưởi lớn nhỏ, thu hoạch trái gần như quanh năm. Sau thu hoạch, ông Minh cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh, quét vôi gốc và bón phân cho cây phục hồi sức khỏe.

Ông Minh cho biết: "Ưu điểm của bưởi da xanh dễ trồng, mau cho trái, năng suất cao. Trung bình mỗi trái bưởi nặng từ 2-3kg. Cứ cách 15 ngày, tôi thu hoạch 1 đợt trái, với giá bưởi khoảng 30.000-35.000 đồng/kg, mỗi năm tôi thu lời khoảng 200 triệu đồng".

Bà Trần Thị Đông - Chủ tịch Hội ND xã An Hòa, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) cho biết: "Với sản phẩm bưởi chất lượng, bưởi da xanh của ông Đỗ Văn Minh đã được UBND huyện công nhận đạt OCOP 3 sao năm 2023.

Thời gian tới, Hội ND xã sẽ tiếp tục tuyên truyền và phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ mở các lớp kỹ thuật trồng bưởi da xanh để bà con nông dân học tập và áp dụng chuyển đổi cây trồng nhằm tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế địa phương".