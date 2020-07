Mực nước đập Tam Hiệp tăng cao, Trung Quốc vội sơ tán hàng nghìn người ở Hồ Bắc

Đập Tam Hiệp xả nước lũ.

Theo Nikkei, mặc dù mực nước tại đập Tam Hiệp tiếp tục tăng cao do mưa lớn nhưng các quan chức Trung Quốc vẫn liên tục trấn an công chúng rằng, con đập lớn nhất hành tinh vẫn an toàn và đang chống lũ hiệu quả.

Trong khi đó, theo Aljazeera, Trung Quốc đã phải sơ tán thêm hàng chục nghìn người ở các tỉnh An Huy và Hồ Bắc - nơi có con đập Tam Hiệp trong bối cảnh lũ lụt và lở đất nghiêm trọng hơn bởi mưa lớn không ngớt.

Ở phía đông An Huy, các nhân viên cứu hộ đã sơ tán 16.000 người khỏi thị trấn Guzen sau nhiều tuần mưa xối xả liên tục khiến một con sông chảy qua đó tràn bờ. Lũ lụt đã làm ngập 13 ngôi làng và điện bị cắt hoàn toàn.

Còn ở tỉnh Hồ Bắc, hơn 8.000 người đã được sơ tán sau khi một vụ lở đất chặn một dòng sông và tạo ra một hồ nước lớn có nguy cơ nhấn chìm thành phố Ân Thi và các làng lân cận, CGTN cho biết.

Vụ sạt lở xảy ra vào ngày 21/7 khi 1,5 triệu mét khối đất đổ xuống một nhánh của sông Dương Tử gần Ân Thi, Tân Hoa Xã cho biết.

Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Phù Nam, tỉnh An Huy.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm 22/7 đã bật cảnh báo màu vàng cho mưa lũ trên cả nước, cảnh báo các địa phương cảnh giác với lũ lụt và lở đất có thể tiếp tục xảy ra.

Trong khi đó, các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo đỏ ở các tỉnh An Huy và Giang Tây, nơi được chia cắt bởi sông Dương Tử và Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cho biết, mực nước trên sông và các hồ liền kề sẽ tiếp tục tăng.

Các quan chức của Bộ Tài nguyên nước cũng nhấn mạnh rằng, họ cần theo dõi chặt chẽ mực nước trong đập Tam Hiệp, nơi đang lưu trữ lượng nước khổng lồ để giảm bớt rủi ro lũ lụt ở hạ lưu và hiện mực nước ở đây cao hơn 16m so với mức cảnh báo chính thức.

Con đập khổng lồ của Trung Quốc, vốn được thiết kế để ngăn lũ lụt và tạo ra điện đã thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận trong những tuần gần đây, khi tình hình mưa lũ ở Trung Quốc ngày càng phức tạp.

Lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998 khi hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Dương Tử.