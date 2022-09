Nga cáo buộc Mỹ đứng sau cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Getty

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev tuyên bố Washington đã cung cấp cho Kiev những thông tin tình báo quan trọng để chỉ định mục tiêu cho những cuộc pháo kích xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Phát biểu tại một cuộc họp an ninh hôm 12/9, Patrushev nói rằng có một "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với an toàn bức xạ do cuộc pháo kích của Kiev. Ông tuyên bố các cuộc tấn công gần nhà máy được thực hiện bằng vũ khí do NATO cung cấp trong khi Washington gửi thông tin về các mục tiêu cho lực lượng Ukraine.

Quan chức an ninh lưu ý các cuộc tấn công vào Zaporizhzhia có thể dẫn đến một thảm họa hạt nhân chưa từng có.

"Hậu quả của những hành động khiêu khích này có thể rất thảm khốc không chỉ đối với phần lớn dân số Ukraine và Nga mà còn đối với châu Âu, quy mô của chúng có thể vượt qua những thảm kịch xảy ra tại các nhà máy điện hạt nhân ở Chernobyl và Fukushima", Patrushev cảnh báo.

Theo một báo cáo hôm 11/9 của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Kiev đã thực hiện tổng cộng 26 cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân, cũng như thành phố Energodar gần đó, kể từ ngày 1/9. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết thành phố này và các khu vực lân cận bị mất điện do hậu quả của các cuộc tấn công.

Cũng từ hôm 11/9, lò phản ứng cuối cùng hoạt động tại Zaporizhzhia đã được ngắt và nhà máy đã ngừng sản xuất điện. Các quan chức địa phương cho biết quyết định đóng cửa nhà máy được đưa ra do nhà máy tiếp tục bị pháo kích khiến các đường dây điện bị hư hại.

Theo Vladimir Rogov, một thành viên của chính quyền thành phố Zaporizhzhia thân Nga, nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân là cực kỳ 'đáng chú ý'.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, Zaporizhzhia đã được kiểm soát bởi lực lượng Nga từ tháng 3, nhưng vẫn tiếp tục được vận hành bởi các nhân viên Ukraine. Cơ sở này đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo trong những tuần gần đây.

Moscow đổ lỗi cho các lực lượng Ukraine về những cuộc tấn công. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ các cáo buộc và tuyên bố rằng Nga đã biến nhà máy này thành một căn cứ quân sự.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã yêu cầu mọi cuộc tấn công vào nhà máy "phải dừng ngay lập tức".