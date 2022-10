Ngân sách dành 12.500 tỷ đồng để tăng lương trong năm 2023

Dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cũng vì thế mà tăng thêm so với năm 2022 hàng trăm nghìn tỷ đồng.



Cụ thể, trong dự toán Bộ Tài chính xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội, dự toán thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2023 là 1.620,7 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa là hơn 1.334,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 82,3% tổng thu cân đối NSNN, thu dầu thô là 42 nghìn tỷ đồng và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là hơn 239 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Về chi ngân sách, năm 2023, dự toán chi ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 2.076,2 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 291,6 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2022.

Đặc biệt, phần lưu ý là khoản chi tiền lương, điều chỉnh lương hưu và một số chế độ trợ cấp, chính sách an sinh xã hội được dành riêng khoảng 12.500 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa uỷ quyền của Thủ tướng có tờ trình gửi Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách năm 2023 -2025.

Theo đó Chính phủ đề xuất Quốc hội chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2023, nhưng từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Ngoài vấn đề tăng lương, dự toán Ngân sách Nhà nước đề cập đến trách nhiệm trả nợ của Việt Nam. Theo Báo cáo. năm 2023, chi trả nợ lãi của Việt Nam là 102,9 nghìn tỷ đồng, giảm 0,8% so với dự toán năm 2022; chi đầu tư phát triển hơn 726.680 tỷ đồng, tăng hơn 200.000 tỷ đồng so với cùng dự toán 2022; chi thường xuyên là 1.172,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so với dự toán năm 2022.

Trong đó, bố trí đảm bảo hoạt động bộ máy nhà nước, thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành; chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chi tinh giản biên chế;...

Dự toán bội chi NSNN năm 2023 là 455,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,42%GDP, bội chi NSTW khoảng 430,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,18%GDP, bội chi ngân sách địa phương là 25 nghìn tỷ đồng, tương đương 0,24%GDP.