Nghệ An: Ảnh hưởng bão số 5, mưa lớn nhiều giờ liền

Bão số 5 (Noul) dự kiến sẽ đổ bộ các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam. Do ảnh hưởng gián tiếp từ cơn bão này, tại tỉnh Nghệ An, từ đêm qua (17/9) tới nay đã có mưa lớn nhiều giờ đồng hồ liền.

Thời điểm hiện tại, tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), mưa vẫn đang to dần, gió tăng dần. Khả năng khi bão đổ bộ vào đất liền, tiếp tục gây mưa, một số tuyến phố thấp trũng tại thành phố Vinh có thể bị ngập.

Ảnh hưởng bão số 5, thành phố Vinh đang mưa khá to.

Dù không phải là địa phương nhận dự báo bão số 5 đổ bộ trực tiếp, nhưng nhiều người dân Nghệ An vẫn chằng chống nhà cửa, ngư dân đưa tàu thuyền vào bờ.

"Mưa to từ tối qua nên hôm nay gia đình tôi nghỉ bán hàng", chị Liên - chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Phú nói.

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, hồi 4h ngày 18/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường và rìa phía bắc của hoàn lưu cơn bão số 5 nên ở khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 18 đến sáng 20/9, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa đợt có khả năng đạt: 150 - 350mm; riêng phía Nam khu vực cục bộ có nơi trên 400mm.