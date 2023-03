Ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Hữu Sáng – Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, cùng các ban, ngành và đông đảo hội viên nông dân trên địa bàn xã Hùng Sơn, hội viên Hội Nông dân huyện Anh Sơn.



Nghệ An có gần 3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Toàn cảnh "Hội nghị điểm về tuyên truyền vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế" được tổ chức tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội viên Hội Nông dân xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tìm hiểu thêm thông tin, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại hội nghị. Ảnh: Thắng Tình

Tính đến hết tháng 2/2023, toàn tỉnh Nghệ An có gần 3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 92% dân số. Trong đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 22,05% lực lượng lao động trong độ tuổi. Nghệ An là địa phương dẫn đầu cả nước về số người tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Để đạt được những kết quả trên, thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Nghệ An đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm và các ban, ngành có liên quan tổ chức nhiều hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thắng Tình

Điển hình như, Hội Nông dân đã tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, hội nghị đối thoại với người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, các trang mạng. Qua đó giúp người dân tiếp cận và hiểu sâu các chính sách và tự nguyện, đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Sau khi tìm hiểu, được tư vấn, giải đáp các thắc mắc, nhiều người dân xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết đã thấu hiểu được quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhờ vậy, rất đông người dân đăng ký tham gia. Ảnh: Thắng Tình

Hàng năm có hàng chục ngàn hội viên, nông dân Nghệ An được tư vấn, hướng dẫn tham gia và được Nhà nước hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngày càng nhiều hội viên hội nông dân tìm hiểm, tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhờ đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các hội viên yên tâm trong cuộc sống, lao động, sản xuất.

Tuyên truyên để nông dân hiểu, tự nguyện tham gia bảo hiểm

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp Hội trong toàn tỉnh về tổ chức hoạt động truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023.

Hội đặt ra mục tiêu, ngày càng có nhiều hội viên, nông dân hiểu, tiếp cận chính sách và tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tất cả vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội vì sự phát triển bền vững cho mọi người, mọi nhà.

Hội viên Hội Nông dân xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vui mừng đón nhận sổ bảo hiểm xã hội từ tay của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Quang Tùng kêu gọi các hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tìm hiểu, từ đó chủ động đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, đề nghị các cơ sở Hội trong toàn tỉnh khẩn trương triển khai hoàn thành vượt mức chỉ tiêu truyền thông năm 2023, tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong ngày 27/3, nhiều hội viên nông dân xã Hùng Sơn đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thắng Tình.

Tại hội nghị, các cán bộ, hội viên nông dân đã được cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tuyên truyền những nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Đồng thời, lắng nghe các ý kiến thảo luận và những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân. Những ý kiến được đánh giá rất chính đáng, thiết thực. Những băn khoăn, kiến nghị này đã được cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp giải đáp, tháo gỡ.

Nông dân vui mừng cầm trên tay sổ bảo hiểm

Sau khi tìm hiểu về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rất đông nhân dân, hội viên hội nông dân đã đăng ký, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Ngay tại hội nghị, bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã trao hàng chục sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Hùng Sơn đăng ký tham gia.

Bà Nguyễn Thị Minh ở xóm Tam Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vui mừng khi cầm trên tay sổ bảo hiểm xã hội mang tên mình. Ảnh: Thắng Tình

Cần trên tay cuốn sổ bảo hiểm xã hội, bà Nguyễn Thị Minh (SN 1966, trú tại xóm Tam Sơn, xã Hùng Sơn) không giấu nổi niềm vui mừng. "Tôi rất vui, sau khi được các cán bộ bảo hiểm giải thích mình mới thấy được những lợi ích thiết thực từ việc tham gia bảo hiểm xã hội. Từ nay, tôi không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi đau ốm, đi viện. Từ đó, tôi yên tâm hơn trong lao động, sản xuất".

Bà Nguyễn Thị Đông (SN 1963 – trú tại xóm Quang Tiến, xã Hùng Sơn) chia sẻ: "Từ trước đến nay chúng tôi chỉ suy nghĩ về số tiền mình phải đóng nếu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau khi được các cán bộ bảo hiểm giải thích tận tình mới thấy rõ những quyền lợi mà mình được hưởng. Bên cạnh đó, các hội viên hội nông dân cũng được hỗ trợ thêm khi tham gia bảo hiểm. Giờ đây, tôi đã hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình nên tôi đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội".

Tại hội nghị, rất đông người dân cũng đã tự nguyện đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: Thắng Tình

Trên cơ sở kết quả đạt được tại hội nghị điểm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Anh Sơn, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Hùng Sơn, tiếp tục phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện Anh Sơn tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền. Xây dựng, triển khai mô hình điểm "Vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại xã Hùng Sơn".

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cùng các thành viên trong đoàn đã thăm nhiều mô hình kinh tế tại địa bàn xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến tận hội viên. Trong đó tập trung đẩy mạnh, đổi mới cả về nội dung và phương pháp tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu "bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, bảo hiểm y tế toàn dân".