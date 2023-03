Nghệ An: Vụ chặt hạ hàng loạt cây thông lớn để trồng keo, công an đang điều tra Nghệ An: Vụ chặt hạ hàng loạt cây thông lớn để trồng keo, công an đang điều tra

Qua kiểm đếm, có 198 cây thông đường kính lớn tại khu vực rừng ở xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã bị đốn hạ. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra.

