Nghệ An Xanh - Nhóm bạn trẻ gen Z tình nguyện dọn rác, làm sạch môi trường

Nhóm Nghệ An Xanh lội bùn vớt rác dưới lòng hồ điều hoà Hưng Hoà. Clip: Q.A

Đam mê thu gom rác

Những ngày nghỉ, khi người người, nhà nhà tranh thủ vui chơi, nghỉ ngơi, sau một tuần làm việc căng thẳng thì các thành viên của nhóm Nghệ An Xanh lại chọn cho mình một công việc đặc biệt, đó là lội bùn thu gom rác thải tại lòng hồ điều hoà Hưng Hoà, TP. Vinh.

Lòng hồ điều hoà Hưng Hoà ô nhiễm với nhiều loại rác thải lâu ngày không được thu gom. Ảnh: Q.A

Hồ điều hòa Hưng Hòa là hồ chứa lớn nhất của thành phố Vinh với diện tích mặt nước 40 ha, nằm ở cuối kênh Bắc, thuộc vùng đất trũng giáp ranh giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng. Năm 2017, hồ điều hòa này chính thức được đưa vào sử dụng, được xem như “lá phổi xanh” của thành phố Vinh.

Tuy nhiên, thời gian qua, hồ điều hòa luôn trong tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là dịp cuối tuần người dân tụ tập ăn uống và xả rác bừa bãi xung quanh hồ, dưới lòng hồ. Điều này đã khiến các thành viên nhóm Nghệ An Xanh vô cùng trăn trở và lên kế hoạch để làm sạch lòng hồ lớn nhất TP. Vinh này.

Trước khi dọn rác ở những nơi ô nhiễm, các bạn trẻ nhóm Nghệ An Xanh phải trang bị đồ bảo hộ an toàn. Ảnh: Q.A

Gây ấn tượng với chúng tôi trong lần đầu gặp nhóm là những thành viên còn rất trẻ, hay còn gọi là "gen Z", nụ cười rạng rỡ, hiền lành hiện rõ trên gương mặt thanh tú của mỗi thành viên. Sau những lời chào hỏi, Lê Nam Quân – Người sáng lập nhóm Nghệ An Xanh chia sẻ: “Lòng hồ điều hoà này rộng quá, nhà em phải tranh thủ làm kẻo không kịp mất…”.

Nói rồi, từng thành viên lần lượt trang bị cho nhau những bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, bao tay… lần lượt lội xuống lớp bùn lầy ở lòng hồ điều hoà để gom rác.

Các thành viên của nhóm cùng nhau vớt rác dưới lòng hồ điều hoà. Ảnh: Q.A

Theo quan sát, dưới lòng hồ điều hoà phủ một lớp nước đen kịt với vô số loại rác thải, trong đó tập trung là túi ni lông, chai nhựa, thùng xốp… bám đầy rêu xanh do bị ngâm lâu ngày. Các thành viên của nhóm được phân công rõ ràng từng nhiệm vụ, người cào rác, người cho rác vào bao bì, người ở trên bờ đưa rác đến bãi tập kết. Có những đoạn nước sâu gần 1 mét, việc thu gom càng thêm vất vả, những bước đi càng nặng nề hơn.

Chứng kiến những việc làm của các em mới thấy đầy sự khó khăn mà không phải ai cũng lăn xả, dù đã trang bị đồ bảo hộ, tuy nhiên, cơ thể vẫn tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc. Chưa kể đến việc, trong quá trình thu gom rác, liên tục gặp với các vật nguy hiểm như kim tiêm, mảnh chai vỡ… mặc dù vậy, các em vẫn âm thầm làm việc, không một lời ca thán. Từng lớp rác dưới lòng hồ dần được vớt lên, trả lại mặt nước trong xanh vốn có.

Ngâm mình dưới dòng nước đen ngòm, ô nhiễm với nhiều loại rác thải, tuy nhiên, các bạn trẻ không hề ngần ngại để thực hiện việc làm ý nghĩa. Ảnh: Q.A

Sau nhiều giờ đồng hồ lội bùn, hàng chục bao rác tại lòng hồ điều hoà đã được thu gom. Xe chở rác của công ty môi trường cũng đã đến, các thành viên cùng nhau vận chuyển rác lên xe đưa về bãi tập kết đúng nơi quy định. Hoàn thành công việc cũng là lúc trời cũng đã nhá nhem tối, các thành viên lõm bõm leo lên bờ hồ trong những tràng vỗ tay khâm phục của người dân đi dạo xung quanh hồ điều hoà.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên nhóm Nghệ An Xanh thực hiện thu gom rác để bảo vệ môi trường. Trong tháng 2, nhóm đã 2 lần xuống bãi biển Cửa Lò để thu gom rác thải dọc bờ cát trắng. Gần đây nhất, tại khu vực ven hồ Vinh Tân và đê Hưng Hoà, TP. Vinh cũng bị bủa vây bởi lượng rác khổng lồ, nhờ sự chung tay của nhóm Nghệ An Xanh, lượng rác thải vứt bừa bãi tại đây đã được thu gom sạch sẽ, trả lại môi trường trong xanh cho cộng đồng.

Rác thải sau khi được thu gom đã được vận chuyển đến nơi tập kết đúng quy định. Ảnh: Q.A

Lan toả tình yêu môi trường

Đặng Thống Hưng – đồng sáng lập nhóm chia sẻ: Tháng 2/2023, chúng em thành lập nhóm tình nguyện Nghệ An Xanh với mục đích tập hợp các bạn trẻ có tình yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường, chung tay thu gom rác thải tại các điểm ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau mỗi đợt ra quân, chúng em đều lưu giữ lại bằng các clip để đăng tải lên mạng xã hội như: Tiktok, Facebook... từ đó mong muốn lan toả hơn ý thức giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp đến với mọi người”.

Nhóm Nghệ An Xanh hiện có 4 thành viên cùng các bạn tình nguyện viên, số lượng người đăng ký tham gia nhóm ngày càng tăng. Ảnh: Q.A

Được biết, hiện nhóm Nghệ An Xanh bao gồm 4 thành viên: Lê Nam Quân (SN 2002); Đặng Thống Hưng (SN 2003), Nguyễn Xuân Trung (SN 2002); Trần Ngọc Thế (SN 2003). Các em đều đến từ xã vùng núi Tam Quang, huyện Tương Dương và hiện đang theo học tại Đại học Vinh. Ngoài ra, còn có 2 tình nguyện viên cùng tham gia là Đào Sỹ Hoàng (SN 2003) và Nguyễn Thị Long (SN 2003), đều là những sinh viên của trường Đại học Y khoa Vinh.

Chia sẻ về tôn chỉ hoạt động của nhóm, trưởng nhóm Lê Nam Quân cho biết: Thực tế môi trường sống của chúng ta đang ngày càng bị ô nhiễm. Trong khi đó, một bộ phận người dân cứ mặc định rằng việc thu gom rác thải là nhiệm vụ của các công nhân vệ sinh, lao công, do đó, thường xuyên có hành động xả rác bừa bãi vì có suy nghĩ “sẽ có người dọn thay”. Chúng em muốn thay đổi nhận thức đó, vì bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mọi người đều phải có trách nhiệm. Đã có những người nói chúng em “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, tuy nhiên, các thành viên đều bỏ ngoài tai và nỗ lực hành động theo lý tưởng sống của mình.

Dù mới tuổi đôi mươi, nhưng các bạn trẻ nhóm Nghệ An Xanh luôn có ý thức bảo vệ môi trường, mong muốn lan toả đến nhiều người. Ảnh: Q.A

Được biết, những clip về thu gom rác thải tại các địa điểm ô nhiễm trên địa bàn Nghệ An sau khi được đăng tải trên mạng xã hội Tiktok đã có hàng trăm ngàn lượt xem, hàng chục ngàn người tương tác, ủng hộ. Nhiều bình luận cảm phục trước tinh thần, sự lăn xả của các bạn trẻ Nghệ An. Số lượng thành viên đăng ký tham gia nhóm không ngừng tăng lên… Thậm chí đã có nhiều mạnh thường quân cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng nhóm để lan toả dự án này, chung tay bảo vệ một Nghệ An Xanh như tên gọi ý nghĩa của nhóm.

Chị Đào Thu Hiền, quê tại Thủ đô Hà Nội, hiện là con dâu của xứ Nghệ sau khi xem được những clip dọn rác của nhóm Nghệ An Xanh trên Tiktok đã liên hệ, hỗ trợ nhóm những bộ đồ bảo hộ. Chị Hiền chia sẻ: “Các em còn nhỏ tuổi nhưng đã có nhận thức và việc làm rất đúng đắn, cần lan toả mạnh hơn trong cộng đồng. Đối với những việc làm ý nghĩa như vậy, không chỉ tôi mà bất kỳ người con xứ Nghệ nào cũng sẵn sàng đồng hành”.

Các bạn trẻ hy vọng có thể thay đổi được suy nghĩ của cộng đồng, cùng chung tay hành động để bảo vệ một Nghệ An xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Q.A

Theo chia sẻ của nhóm, dù mới thành lập hơn 1 tháng, hiện nay, số lượng người muốn tham gia nhóm đã lên đến hàng chục người; nhóm vẫn đang cân nhắc việc kết nạp vì để quản trị được một số lượng người lớn không hề dễ dàng.

“Đặc thù của công việc này là tiếp xúc với sự ô nhiễm, nguy hiểm, thường xuyên bắt gặp các mảnh vỡ, chai lọ, bơm kim tiêm… do đó, nếu không có đồ bảo hộ thì sẽ không thể làm được. Có những thành viên còn nhỏ tuổi xin đăng ký song cần phải có sự đồng ý của bố mẹ. Ngoài ra, các thành viên đăng ký có nhiều lứa tuổi, mỗi người 1 công việc, để tập hợp một ngày để đi làm đầy đủ sẽ rất khó. Do đó, trước mắt, nhóm sẽ chưa kết nạp thành viên mới, mong muốn mọi người hãy tự bảo vệ môi trường nơi mình đang sống đã là niềm vui lớn rồi…”, đại diện nhóm Nghệ An Xanh chia sẻ.

Nhóm Nghệ An Xanh trên Tiktok dù mới được lập ra nhằm mục đích lan toả tình yêu môi trường song đã có hàng trăm ngàn lượt xem, nhiều lời tán dương, ủng hộ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Ảnh: Q.A

Được biết, trong thời gian tới, nhóm Nghệ An Xanh sẽ tiếp tục thực hiện việc thu gom rác thải tại các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Nhóm cũng hy vọng cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan hôm nay để ngày mai chính chúng ta và thế hệ sau sẽ được hưởng thành quả.