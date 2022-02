Nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man vì bị la mắng, đối diện án tử hình?

Giết mẹ ruột vì bị la mắng

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Đươnl (SN 1999, trú tại tổ 2, ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".



Đối tượng Chau Đươnl khi bị bắt. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Chau Đươnl khai nhận: Trong thời gian sinh sống chung nhà cùng mẹ ruột Nèang Béch (SN 1979, tại tổ 7, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Đươnl thường xuyên bị mẹ la mắng vì không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi. Hai mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều và tối ngày 25/1/2022, Đươnl và mẹ tiếp tục xảy ra cãi nhau, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Đươnl từ trên nhà đi xuống chòi trước nhà nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu, lấy cây kéo đến vén mùng đâm bà Béch 2 nhát.

Hoảng sợ, bà Béch chui xuống gầm giường trốn. Một lúc sau, bà bỏ chạy ra ngoài thì vấp ngã, Đươnl lao đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người và nhặt một khúc gỗ gần đó tiếp tục đánh mẹ mình khiến bà Béch.

Đối diện án tử hình?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của đối tượng Đươnl rất côn đồ, hung hãn khi quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng là sát hại mẹ ruột của mình.

Với thông tin ban đầu sự việc như vậy, việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 là chính xác.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CACC

Theo Tiến sĩ Cường, trong vụ án này đối tượng sử dụng khung khí nguy hiểm là chiếc kéo sắc nhọn và gậy gỗ để đánh mẹ mình. Khi nạn nhân đã bị thương tích, lẩn trốn và bỏ chạy, đối tượng tiếp tục truy đuổi để sát hại nạn nhân.

Hành vi của đối tượng chỉ dừng lại khi nạn nhân đã thiệt mạng. Hành vi này là cố ý tước đoạt tính mạng của nạn nhân nên đối tượng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ông Cường cho biết, đối tượng Chau Đươnl sinh năm 1999, 23 tuổi, là người đã thành niên, có nhận thức đầy đủ về hành vi của mình. Bởi vậy đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Điều đáng chú ý là nạn nhân trong vụ án này chính là mẹ ruột của Chau Đươnl nên hành vi không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, bị xã hội cười chê, lên án.

Chính vì thế, hành vi của đối tượng có thể sẽ được xác định là có tính chất côn đồ, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Nếu bị xử lý theo điều luật trên, đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Ngoài ra, trong vụ án này đối tượng có thể sẽ bị áp dụng thêm một tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 123 là giết mẹ nên có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình" – Tiến sĩ Cường nêu quan điểm.

Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ n) Có tính chất côn đồ

o) Có tổ chức p) Tái phạm nguy hiểm q) Vì động cơ đê hèn. 2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.