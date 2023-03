Người đàn ông say rượu đánh CSGT

Ngày 13/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng Phan Tấn Đạt (SN 1987, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho Công an huyện Lấp Vò xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 12/3, Tổ tuần tra Phòng CSGT gồm 4 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 80.

Tổ tuần tra đang lập biên bản xử lý trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn đoạn qua xã Vĩnh Thạnh (huyện Lấp Vò) thì Đạt chạy xe máy đến trình báo bị người khác đánh.

Phan Tấn Đạt vô cớ kiếm chuyện rồi đánh cán bộ Tổ tuần tra.

Tổ tuần tra tiếp xúc và hỏi bị đánh ở đâu, ai đánh thì Đạt trả lời không biết. Xét thấy nội dung tin báo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổ tuần tra, Đại úy Huỳnh Thanh Nhàn (thành viên Tổ tuần tra) đã hướng dẫn Đạt đến trụ sở Công an xã Vĩnh Thạnh, cách đó khoảng 500 m.

Đạt không làm theo mà yêu cầu 2 cán bộ Tổ tuần tra phải trực tiếp giải quyết. Bất ngờ, Đạt xông tới đánh đồng chí Nhàn. Tổ tuần tra nhanh chóng khống chế đối tượng, đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Thạnh để làm việc. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera ghi lại.

Tổ tuần tra đã kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của đối tượng, kết quả 0,554mg/l khí thở. Qua xác minh, Đạt có tiền án 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và được tha tù vào năm 2021.

Đồng chí Nhàn đã đến Trung tâm Y tế huyện kiểm tra thương tích. Bác sĩ ghi nhận vết trầy ngoài da ở phía sau gáy và trên đùi phải.