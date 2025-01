Người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại gây tai nạn giao thông có thể bị phạt đến 14 triệu đồng

Câu hỏi:

Bạn đọc Nguyễn Duy (Hải Phòng) hỏi: Từ năm 2025, người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại bị phạt bao nhiêu tiền và có bị trừ điểm giấy phép lái xe hay không?

Trả lời:

Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, thay thế cho Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123) có hiệu lực.

Theo khoản 6 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Nếu người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại gây tai nạn sẽ bị phạt tiền lên tới 14 triệu đồng. Đồ họa: M.Tiến.

Do đó hành vi cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe được xem là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt. Cụ thể, tại điểm đ khoản 4 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), cầm ô (dù) hoặc các thiết bị điện tử khác.

Ngoài hình thức xử phạt hành chính, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe (theo điểm b khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Trong trường hợp người điều khiển phương tiện cầm và sử dụng điện thoại khi đang lái xe mà gây tai nạn giao thông, mức xử phạt hành chính sẽ từ 10.000.000 đến 14.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe (theo điểm b khoản 10 và điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, người điều khiển phương tiện có thể bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" với mức án cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn luật sư TP.Hà Nội. Ảnh: NVCC.

"Việc sử dụng điện thoại khi lái xe tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, để lại hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện. Hãy dừng hẳn xe trước khi nhận cuộc gọi, tuyệt đối tránh nhắn tin, lướt mạng trong quá trình tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh", luật sư Tâm khuyến cáo.